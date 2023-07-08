Евгения Медведева: «Большой спорт – это много серьезных соперников. В периоды слабости меня это пугало, поэтому приняла решение смотреть только на себя»

Теги сборная России женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева рассказала, почему фильм о ней называется «Медведева против Медведевой».

Сегодня в Москве прошла премьера документальной картины о фигуристке. 

«На самом деле, очень просто пришла идея назвать так фильм, потому что в какой-то день съемок я сказала, что единственный мой соперник – это я. В тот период времени мне было важно сфокусироваться конкретно на себе, включить эгоизм и заниматься только собой.

Большой спорт – равно много соперников, очень сильных, серьезных соперников, которые изо дня в день также совершенствуются. В какой-то момент в периоды слабости меня это пугало, поэтому я приняла решение смотреть только на себя, мой единственный соперник – это Медведева.

Я смотрю на себя в зеркало, и мне нужно становиться лучше. Для того чтобы радовать себя, вас, тренеров, семью на международной арене, мне нужно становиться лучше, чем я сейчас, поэтому «Медведева против Медведевой», – сказала двукратная чемпионка мира. 

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22 комментария

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Сашуля П
Все правильно, в любом деле надо начинать с собственного совершенствования в первую очередь, и тогда все получится
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Кокич
Ответ За Валенсию с 1999
Лучше бы про Константинову фильм сняли
Фильм снять можно про кого угодно, если заинтересованный продюсер найдётся.
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Tytti
Женя молодец! Мудрые слова👏🏻
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Аленка_76
Молодец Женя!!!
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Sveta Arhipova
Всё верно. Единственный человек, которого ты можешь изменить, - это ты сам. Только как же сложно порой это понять и принять..
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Мила Расковалова
Знаковые слова для подрастающего поколения, в наших силах день ото дня становиться лучше себя вчерашнего. Мудрая Женечка ,замечательная девушка
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Rina
С премьерой!
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Lina Dzhanibek
Жаль, что период, когда мы все с нетерпением ждали выхода Жени на соревновательный лед закончился, НО этот фильм достойное подведение итогов. Желаю Жене дальнейших творческих успехов, интересных проектов и самореализации!
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Лия Романова
молодец Женя, по делу всегда
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Илларион
Молодец Женя, неординарная девушка и спортсменка, свободная, яркая, дерзкая, всегда ей восхищался!
+5
-2
+3
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катя 1510
Женя ты великолепна, всегда разная. Дерзкая, нежная, яркая, воздушная, сексуальная, обворожительная, сдержанная, утончённая, сногсшибательная, яркая, блестящая, красивая, стильная, изящная, элегантная, эффектная, лучезарная, чарующая, сияющая, роскошная ,соблазнительная, изысканная,ослепительная, пленительная, кокетливая и незабываемая.
Это все о ней. 👑💙
+19
-16
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Наталья Полякова
Женя, ты талантливая спортсменка. Умная и рассудительная не по годам девушка. Очень уважаю тебя и твою маму🥰
+11
-9
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Илларион
Ответ За Валенсию с 1999
Лучше бы про Константинову фильм сняли
Кому лучше то, вам? Так в чем дело договоритесь с ней и снимайте 😂
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За Валенсию с 1999
Ответ Сашуля П
Все правильно, в любом деле надо начинать с собственного совершенствования в первую очередь, и тогда все получится
Ты откуда знаешь?
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Сашуля П
Ответ Kontiolahti
Комментарий удален модератором
Вас сюда насильно тащат? Не читайте, поклонники имеют право выражать свое мнение и эмоции.
+7
-6
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Александр Скворцов
Глядит Евгения в себя до головокружения
И соревнуется с собой до изнеможения!
+6
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bona ulo
Все же это странная концепция - работать против себя самой. Не над собой, а против. Это свидетельствует о неприятии себя нынешней, и это так себе точка отсчета для изменения. Т.е. смотришь на человека в зеркале, он тебе не нравится и ты работаешь против него? Почему нельзя принять себя со всеми достоинствами, недостатками, сильными и слабыми сторонами и работать вместе с собой над улучшением себя? Почему нужно именно против? Отсюда разные Медведевы, новые личности, старые личности, разные метания. Слова, как внутренние установки, имеют большое значение.
+6
-6
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Kontiolahti
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Лия Романова
Женя права, преодолеть себя это пожалуй самая главная победа
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Флер де Лис
Ответ За Валенсию с 1999
Лучше бы про Константинову фильм сняли
А чем она интересна?
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-5
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Gfdyuu D.
Ответ За Валенсию с 1999
Лучше бы про Константинову фильм сняли
Фигуристка без карьеры, ни за одно призовое место не зацепилась на ГС, так как валилась на всех важных стартах. В общем, ни титулов, ни спортивного характера. Чем и кому она может быть интересна?
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Лия Романова
Ответ bona ulo
Все же это странная концепция - работать против себя самой. Не над собой, а против. Это свидетельствует о неприятии себя нынешней, и это так себе точка отсчета для изменения. Т.е. смотришь на человека в зеркале, он тебе не нравится и ты работаешь против него? Почему нельзя принять себя со всеми достоинствами, недостатками, сильными и слабыми сторонами и работать вместе с собой над улучшением себя? Почему нужно именно против? Отсюда разные Медведевы, новые личности, старые личности, разные метания. Слова, как внутренние установки, имеют большое значение.
против это и есть работать над своими недостатками, вы неправильно интерпретируете
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