Евгения Медведева: «Большой спорт – это много серьезных соперников. В периоды слабости меня это пугало, поэтому приняла решение смотреть только на себя»

Евгения Медведева рассказала, почему фильм о ней называется «Медведева против Медведевой».

Сегодня в Москве прошла премьера документальной картины о фигуристке.

«На самом деле, очень просто пришла идея назвать так фильм, потому что в какой-то день съемок я сказала, что единственный мой соперник – это я. В тот период времени мне было важно сфокусироваться конкретно на себе, включить эгоизм и заниматься только собой.

Большой спорт – равно много соперников, очень сильных, серьезных соперников, которые изо дня в день также совершенствуются. В какой-то момент в периоды слабости меня это пугало, поэтому я приняла решение смотреть только на себя, мой единственный соперник – это Медведева.

Я смотрю на себя в зеркало, и мне нужно становиться лучше. Для того чтобы радовать себя, вас, тренеров, семью на международной арене, мне нужно становиться лучше, чем я сейчас, поэтому « против Медведевой», – сказала двукратная чемпионка мира.