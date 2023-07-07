Тарасова о словах Родниной, что Костомаров мог бы возглавить ФФКР: «Хорошая идея. Я бы поддержала такую инициативу»
Татьяна Тарасова считает, что Роман Костомаров мог бы возглавить ФФКР.
Накануне олимпийского чемпиона в танцах на льду выписали из больницы, где он провел 175 дней. На фоне осложнений после пневмонии Костомаров перенес частичную ампутацию конечностей.
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила: «Почему бы Роману не возглавить Федерацию фигурного катания России? Он совершил подвиг, показав всем, что жизнь не заканчивается».
«Думаю это хорошая идея. Я бы поддержала такую инициативу», – сказала Тарасова.
«Думал, мне сделают укол, и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице
Роман ещё не говорил "на публику". Возможно ему это и не нужно...