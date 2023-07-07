Тарасова о словах Родниной, что Костомаров мог бы возглавить ФФКР: «Хорошая идея. Я бы поддержала такую инициативу»

Теги Татьяна Тарасова Роман Костомаров Ирина Роднина ФФКР Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что Роман Костомаров мог бы возглавить ФФКР.

Накануне олимпийского чемпиона в танцах на льду выписали из больницы, где он провел 175 дней. На фоне осложнений после пневмонии Костомаров перенес частичную ампутацию конечностей. 

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила: «Почему бы Роману не возглавить Федерацию фигурного катания России? Он совершил подвиг, показав всем, что жизнь не заканчивается».

«Думаю это хорошая идея. Я бы поддержала такую инициативу», – сказала Тарасова

«Думал, мне сделают укол, и через час я вернусь домой». Костомаров выписан после 175 дней в больнице

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6 комментариев

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Сергей К
Ещё очень долгий путь восстановления. Как мне видится.
Роман ещё не говорил "на публику". Возможно ему это и не нужно...
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chespo
А Костомарову это надо, или его уже выдвигают, к чему эти разговоры? И какая взаимосвязь между тяжелой болезнью и назначением главой федерации, или питерский Сихарулидзе настолько не устраивает московский бомонд, что ТАТ даже подпевать стала Родниной )) А Роману здоровья и успешной реабилитации!
+5
-3
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Кокич
Следующей будет идея отправить его на Паралимпийские Игры.
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Рав. Зильберман
Сразу короновать можно
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