Анна Щербакова про учебу: «Довольно сложно из-за совмещения графиков, но стараюсь. Учителя идут навстречу, помогают»

Теги сборная России женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Анна Щербакова рассказала, как проходит ее обучение в вузе.

Олимпийская чемпионка учится на первом курсе в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФК) на кафедре теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и керлинга.

«Довольно сложно из-за совмещения графиков, но стараюсь. Учителя идут навстречу, помогают, все по плану.

Хотела бы попробовать себя в других видах спорта? Никаких идей нет, но я всегда за. Когда у меня отдых, я всегда с радостью пробую все виды спорта.

Все что угодно!» — сказала Щербакова

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2 комментария

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Девочка с севера
Учителя? Может, преподы?
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bezsugar
Учителя?))
Вот так и палятся наши умнички фигурного катания) как Боброва небось и знать не знает, какие предметы изучает😂
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