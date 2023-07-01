Анна Щербакова про учебу: «Довольно сложно из-за совмещения графиков, но стараюсь. Учителя идут навстречу, помогают»
Анна Щербакова рассказала, как проходит ее обучение в вузе.
Олимпийская чемпионка учится на первом курсе в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФК) на кафедре теории и методики конькобежного спорта, фигурного катания на коньках и керлинга.
«Довольно сложно из-за совмещения графиков, но стараюсь. Учителя идут навстречу, помогают, все по плану.
Хотела бы попробовать себя в других видах спорта? Никаких идей нет, но я всегда за. Когда у меня отдых, я всегда с радостью пробую все виды спорта.
Все что угодно!» — сказала Щербакова.
Вот так и палятся наши умнички фигурного катания) как Боброва небось и знать не знает, какие предметы изучает😂