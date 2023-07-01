Анна Щербакова: «До Олимпиады я была уверена, что олимпийский чемпион до конца жизни просыпается счастливым. Опустошение наступило раньше, чем ожидала»

Теги сборная России Олимпиада-2022 женское катание Анна Щербакова Спорт-Экспресс Фигурное катание

Анна Щербакова рассказала об опустошении после победы на Олимпийских играх.

— Наступает ли после Олимпиады опустошение?

— До Олимпиады я была уверена, что олимпийский чемпион до конца жизни просыпается счастливым благодаря победе. Опустошение наступило намного раньше, чем ожидала.

Буквально через несколько секунд после проката произвольной. Это гора с плеч. Несколько недель все было под контролем прессы, все освещалось. После финального проката все выплеснулось, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022. 

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12 комментариев

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Emma Nevskaia
можно понять,какой силы это опустошение, когда буквально почти всю жизнь кладешь на это, тренируешься 24/7, тратишь на это здоровье и нервы.
квинтэссенция нервного напряжения,а затем, за несколько минут, добиваешься того,к чему шел всю жизнь.
но Аня молодец ✊🏻 сможет развиваться в разных направлениях
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papadok
Ни одно дело нельзя делать как последнее или самое важное. Аксиома.
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Ирина Иванова
Верится, что Анна сможет взять несколько вершин. Удачного и безопасного восхождения!
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Девочка с севера
Очень бы хотелось, чтобы у нас в стране появилась двукратная ОЧ.
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ретроградный меркурий
Опустошение победителя - преходяще. Зато, помимо опустошения, есть главное чувство - удовлетворение от того, что в нужное время в нужном месте сделала свой максимум. На главном прокате жизни получилось все, ради чего работала 14 лет на льду. Не о чем сожалеть и нет мыслей "а что, если бы...". И это на всю жизнь, и в истории спорта. Олимпийская чемпионка и чемпионка мира.
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ретроградный меркурий
Ответ Девочка с севера
Очень бы хотелось, чтобы у нас в стране появилась двукратная ОЧ.
За всю историю спорта таких фигуристок всего две - Соня Хени и Катарина Витт. Шансов на это мизерно мало.
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Lapo Elkann
Как говорится
" Малая печаль говорит , большая безмолвна ,"
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Надира Юнусова
Ответ ретроградный меркурий
Опустошение победителя - преходяще. Зато, помимо опустошения, есть главное чувство - удовлетворение от того, что в нужное время в нужном месте сделала свой максимум. На главном прокате жизни получилось все, ради чего работала 14 лет на льду. Не о чем сожалеть и нет мыслей "а что, если бы...". И это на всю жизнь, и в истории спорта. Олимпийская чемпионка и чемпионка мира.
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АБZ 49
Ответ Девочка с севера
Очень бы хотелось, чтобы у нас в стране появилась двукратная ОЧ.
Алина могла бы быть двукратный. Она свое ПП откатала на 10 баллов.
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