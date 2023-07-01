Анна Щербакова: «До Олимпиады я была уверена, что олимпийский чемпион до конца жизни просыпается счастливым. Опустошение наступило раньше, чем ожидала»

Анна Щербакова рассказала об опустошении после победы на Олимпийских играх.

— Наступает ли после Олимпиады опустошение?

— До Олимпиады я была уверена, что олимпийский чемпион до конца жизни просыпается счастливым благодаря победе. Опустошение наступило намного раньше, чем ожидала.

Буквально через несколько секунд после проката произвольной. Это гора с плеч. Несколько недель все было под контролем прессы, все освещалось. После финального проката все выплеснулось, – сказала олимпийская чемпионка Пекина-2022.