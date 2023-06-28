Авербух опроверг информацию об ухудшении состояния Тарасовой: «Я не понимаю, откуда берутся такие новости»

Илья Авербух опроверг информацию об ухудшении состояния Татьяны Тарасовой.

Сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что у заслуженного тренера СССР повысилось давление, из-за чего ей якобы вызывали скорую помощь.

«С Тарасовой все хорошо. Я не понимаю, откуда берутся такие новости. Оставьте ее в покое», – сказал Авербух «СЭ».

Помощница Тарасовой Адель Бумбак также подтвердила, что тренер чувствует себя хорошо.

«У Татьяны Анатольевны все хорошо, спасибо за беспокойство», – цитирует Бумбак «Матч ТВ».