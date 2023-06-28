Авербух опроверг информацию об ухудшении состояния Тарасовой: «Я не понимаю, откуда берутся такие новости»

Теги Татьяна Тарасова происшествия Фигурное катание

Илья Авербух опроверг информацию об ухудшении состояния Татьяны Тарасовой.

Сегодня телеграм-канал Mash сообщил, что у заслуженного тренера СССР повысилось давление, из-за чего ей якобы вызывали скорую помощь.

«С Тарасовой все хорошо. Я не понимаю, откуда берутся такие новости. Оставьте ее в покое», – сказал Авербух «СЭ».

Помощница Тарасовой Адель Бумбак также подтвердила, что тренер чувствует себя хорошо.

«У Татьяны Анатольевны все хорошо, спасибо за беспокойство», – цитирует Бумбак «Матч ТВ».

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5 комментариев

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Numb
Понятно. Сегодня писать совсем не о чем. Приходится опровергать новости, которых не было.
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Даша Лавренова
Сколько можно... Наживаться на распускании фейков о здоровье - очень низко.
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ДИАНА
Новость ради новости, вот и всё!
+3
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Анастасия Платонова
Давление скачет не только у ТАТ, но такое ощущение, что её "заживо хоронят"...Значит, всех переживёт ещё!
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