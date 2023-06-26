Свищев о Валиевой: «Желаю, чтобы наша звезда была оправдана по всем статьям, которые ей пытаются навязать»

Депутат Дмитрий Свищев надеется, что фигуристку Камилу Валиеву оправдают по делу о допинге.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил мнение, что в деле Валиевой не стоит ждать справедливости.

«Конечно, я желаю, чтобы наша звезда была оправдана по всем статьям, которые ей пытаются навязать. Расследование должно быть непредвзятым, без оглядки на паспорт, национальность и т. д. У нас должно быть четкое понимание – либо мы ждем справедливый суд, либо мы вообще не ждем суд и идем своей дорогой.

и ее тренеры дали обстоятельные ответы на все вопросы. Насколько примут их и международная федерация – непонятно. Поэтому я согласен с опасениями Станислава Позднякова, что решение суда будет предвзятым», – сказал .

Когда ждать решения суда по Валиевой? Даты слушаний теперь известны, а вот арбитров не раскрыли