Свищев о Валиевой: «Желаю, чтобы наша звезда была оправдана по всем статьям, которые ей пытаются навязать»

Теги сборная России допинг Станислав Поздняков CAS Дмитрий Свищев женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Депутат Дмитрий Свищев надеется, что фигуристку Камилу Валиеву оправдают по делу о допинге.

Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил мнение, что в деле Валиевой не стоит ждать справедливости.

«Конечно, я желаю, чтобы наша звезда была оправдана по всем статьям, которые ей пытаются навязать. Расследование должно быть непредвзятым, без оглядки на паспорт, национальность и т. д. У нас должно быть четкое понимание – либо мы ждем справедливый суд, либо мы вообще не ждем суд и идем своей дорогой.

Валиева и ее тренеры дали обстоятельные ответы на все вопросы. Насколько примут их CAS и международная федерация – непонятно. Поэтому я согласен с опасениями Станислава Позднякова, что решение суда будет предвзятым», – сказал Свищев.

Когда ждать решения суда по Валиевой? Даты слушаний теперь известны, а вот арбитров не раскрыли

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4 комментария

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sasha0872
кто следующий в очереди на обзвон?
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AllaS
Всеми силами прикрываются , втюхивают народу, что дело по допингу и просчёт ОКР, отправивший Спортсменку с открытым кейсом на ОИ , теперь вдруг связан политически. Да таких дел сотни рассматривается , не профукали бы, что нет ответа на сданную пробу у спортсменки и это бы дело в тишине рассмотрели и потом сообщили бы короткой строкой. А сейчас спортчинуши просто ею прикрываются .
Надо давно заняться организацией менеджмента в Спорте, кто проявил халатность вновь замалчивают, как и во всех предыдущих случаях нашего отстранения от ГС за подтасовки с допингом и кто наказан за это из спортчинуш неясно , а значит это система.
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Девушка Безимени
разбудите его
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