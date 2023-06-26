Свищев о Валиевой: «Желаю, чтобы наша звезда была оправдана по всем статьям, которые ей пытаются навязать»
Депутат Дмитрий Свищев надеется, что фигуристку Камилу Валиеву оправдают по делу о допинге.
Ранее глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков выразил мнение, что в деле Валиевой не стоит ждать справедливости.
«Конечно, я желаю, чтобы наша звезда была оправдана по всем статьям, которые ей пытаются навязать. Расследование должно быть непредвзятым, без оглядки на паспорт, национальность и т. д. У нас должно быть четкое понимание – либо мы ждем справедливый суд, либо мы вообще не ждем суд и идем своей дорогой.
Валиева и ее тренеры дали обстоятельные ответы на все вопросы. Насколько примут их CAS и международная федерация – непонятно. Поэтому я согласен с опасениями Станислава Позднякова, что решение суда будет предвзятым», – сказал Свищев.
Когда ждать решения суда по Валиевой? Даты слушаний теперь известны, а вот арбитров не раскрыли
Надо давно заняться организацией менеджмента в Спорте, кто проявил халатность вновь замалчивают, как и во всех предыдущих случаях нашего отстранения от ГС за подтасовки с допингом и кто наказан за это из спортчинуш неясно , а значит это система.