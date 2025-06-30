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Морозов о возвращении Суй и Ханя: «Класс у них высокий, но все-таки с годами кататься становится сложнее. Им надо хорошо поработать»

Морозов высказался о возвращении пары Суй – Хань в соревновательный спорт.

Суй и Хань – олимпийские чемпионы Пекина-2022, также на их счету два золота чемпионатов мира. После Игр в Пекине пара на соревнованиях не выступала. 

– Китайцы Вэньцзинь Суй – Цун Хань вернулись. Для вас это прям большое событие?

– Думаю, что да. Не знаю, насколько масштабное. Надо смотреть, как они будут выступать, хотя бы в начале сезона. Думаю, подготовятся.

– Болеете за них? Вы же общались наверняка.

– Я не говорю на китайском. А они не говорят на английском. Ну, говорят, но на чинглише (смесь китайского и английского). Им будет не суперсложно, скажем так.

Класс катания у них высокий, если они восстановят элементы и смогут прокатать произвольную программу в своем возрасте... Все-таки с годами кататься становится сложнее. И правила усложняют с каждым годом, а ты становишься старше, а то и старее. Поэтому им надо хорошо поработать. 

– Если бы ты вернулся, все элементы сделал бы?

– Ну да.

– Прям как в Пекине выступили бы?

– Ха-ха, такой вопрос, с подвохом. Ну а как? Прыжки я прыгаю, поддержки поднимаю, подкрутки бросаю. Мы когда с Женей [Тарасовой] в шоу выступаем, делаем все элементы за исключением прыжковых – для них одиночники есть.

Всегда присутствуют подкрутка, выброс, поддержки, тодесы, вращение. Мы всегда делаем весь набор и считаем, что в шоу мы должны всегда делать элементы, – сказал двукратный призер Олимпийских игр Владимир Морозов.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спорт-Экспресс
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