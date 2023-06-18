Наталья Бестемьянова: «Тарасова и Морозов могут выступать еще много лет, вопрос в том, готовы ли они морально. Продолжать карьеру – значит забыть о личной жизни»
Наталья Бестемьянова считает, что пара Тарасова – Морозов может выступать еще много лет.
Ранее тренер пары Максим Траньков сообщил, что фигуристы пока не начинали подготовку к следующему сезону.
«Нормально, что Тарасову и Морозова посещают мысли о завершении карьеры, это обычный здравый смысл.
Они могут выступать еще очень много лет, Евгения и Владимир – отличная пара с прекрасными элементами. Вопрос в том, готовы ли они к этому морально, потому что продолжать карьеру – значит забыть о личной жизни. Спорт ведь не терпит неполной самоотдачи.
Тарасова и Морозов уже взрослые, так что пожить обычной свободной жизнью – нормальное желание. Тут будет играть решающую роль то, как они расставят приоритеты», – сказала Бестемьянова.
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