Евгения Тарасова: «Вспоминаю Игры с душевным спокойствием. Иногда даже немного слезы проступают»

Евгения Тарасова и Владимир Морозов поделились воспоминаниями об Олимпиаде в Пекине.

На Играх-2022 фигуристы завоевали серебро в личном турнире.

— Уже прошло больше года с Олимпиады в Пекине. Как сейчас воспринимаются те Игры?

: Я вспоминаю их с душевным спокойствием. Иногда даже от воспоминаний немного слезы проступают. До сих пор в соцсетях появляется очень много красивых видео и фотографий с теми эмоциями, которые мы испытали тогда после произвольной программы.

Морозов: Я бы сказал так: у нас все-таки остались только хорошие воспоминания. Со временем еще больше вспоминаешь какие-то детали и интересные моменты, потому что стресс ушел. Из-за него ты упускал некоторые моменты, потому что нужна была суперконцентрация, и все силы уходили на прокаты.

— Ваша олимпийская история — настоящая история вдохновения. Вам самим дарят силы мысли о том, какой мощный путь вы прошли?

: Безусловно, дарят. Все-таки путь спортсмена вряд ли можно назвать легким, но если стремиться к цели, развиваться, то обязательно все получится.

— Есть ли у вас какие-нибудь запоминающиеся истории из Пекина, помимо завоевания медали?

Морозов: Да, как я покупал Бин Дунь Дуня в последний день Олимпиады. Большинство спортсменов уже разъехались, и я без всяких огромных очередей забрал семь штук, хотя продавали только по одному на руки. Собрал наших ребят, которые уже обзавелись ими, и все купили по одной штуке для меня.

Тарасова: Да, наверное, это была самая смешная тема, как все пытались купить Бин Дунь Дуня. Очереди были очень большие, к концу все уже знали точное время, когда их завозили в магазин.