Максим Траньков: «Тарасова и Морозов ушли в отпуск, и пока мы не обсуждали, когда они приступят к тренировкам»

Теги Максим Траньков сборная России пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Фигурное катание

Максим Траньков сообщил, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов пока не тренируются.

– Когда приступят к тренировкам?

– Нужно у них спросить. Мы пока не встречались. Они ушли в отпуск, и пока мы не обсуждали, когда они приступят к тренировкам.

– У них нет мыслей о завершении карьеры?

– В их возрасте такие мысли посещают. В прошлом году ребята решили еще сезон откатать. Если решат еще и в этом сезоне выступать – будем помогать. Это зависит от них, – сказал тренер. 

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1 комментарий

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Mariaku
Так хочется долгой карьеры для Рыжиков! Мне безумно интересна была бы Женя Тарасова в возрасте Алёны Савченко, Зоуи Джонс или Деанны Стеллато-Дудек. Восхищаюсь взрослыми парницами! Наивно мечтаю увидеть Рыжиков на ОИ-2026! Володя явно заряжен продолжать, у Жени семья, ждём, что решат.
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