Максим Траньков: «Тарасова и Морозов ушли в отпуск, и пока мы не обсуждали, когда они приступят к тренировкам»

Максим Траньков сообщил, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов пока не тренируются.

– Когда приступят к тренировкам?

– Нужно у них спросить. Мы пока не встречались. Они ушли в отпуск, и пока мы не обсуждали, когда они приступят к тренировкам.

– У них нет мыслей о завершении карьеры?

– В их возрасте такие мысли посещают. В прошлом году ребята решили еще сезон откатать. Если решат еще и в этом сезоне выступать – будем помогать. Это зависит от них, – сказал тренер.

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