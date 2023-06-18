Максим Траньков: «Тарасова и Морозов ушли в отпуск, и пока мы не обсуждали, когда они приступят к тренировкам»
Максим Траньков сообщил, что Евгения Тарасова и Владимир Морозов пока не тренируются.
– Когда приступят к тренировкам?
– Нужно у них спросить. Мы пока не встречались. Они ушли в отпуск, и пока мы не обсуждали, когда они приступят к тренировкам.
– У них нет мыслей о завершении карьеры?
– В их возрасте такие мысли посещают. В прошлом году ребята решили еще сезон откатать. Если решат еще и в этом сезоне выступать – будем помогать. Это зависит от них, – сказал тренер.
Тутберидзе захватывает еще один вид фигурного катания. Для чего Этери пары и что она может им дать?
1 комментарий