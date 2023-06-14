Закарян о ледовых шоу в России: «Мы рискуем получить то, что случилось в Америке в конце 90-х. Много разных шоу, из-за этого случилось перенасыщение»

Спортивный агент Ари Закарян считает, что в России рынок ледовых шоу может быть перенасыщен.

— Что скажете о ледовых шоу в России? Их стало много и на любой вкус.

— Я бы сказал, что за последние шесть-семь лет ледовые шоу в России вышли на очень серьезный уровень. Идет даже мини-соревнование между коллективами. Единственное — мы рискуем получить то, что случилось в Америке в конце 90-х. Много разных шоу и соревнований, из-за этого случилось перенасыщение.

Сейчас в России в одном городе с разницей в три-четыре дня могут пройти разные ледовые шоу. В этом году все было хорошо, но в дальнейшем, я думаю, будет проблематично. Какой-то эксклюзив и договоренности должны быть, чтобы разделить рынок.

— В интервью за 2020-й год вы говорили, что мировой рынок ледовых шоу чуть ли не умер. Можно ли сказать, что, когда коронавирус отступил — рынок возродился?

— Пока что рано об этом говорить. Рынок очень слабый. Он на сегодняшний день присутствует в основном в Японии и в России. В России боюсь, чтобы не перекормили, а в Японии чуть-чуть начал падать.

— Илья Малинин выступает в США на шоу. Там нет интереса?

— В Америке на фигурное катание ходят фанаты. Хочется, чтобы аудитория была шире. В этом году команда NBC не отправила на чемпионат мира в Японии своих комментаторов. Они работали в студии из США. А раньше на чемпионате Европы, четырех континентов или Гран-при стояли будки комментаторов из Франции, Канады, США. Минимум 5 позиций. В этом году были только японцы, – сказал Закарян.