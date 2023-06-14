Закарян о ледовых шоу в России: «Мы рискуем получить то, что случилось в Америке в конце 90-х. Много разных шоу, из-за этого случилось перенасыщение»

Теги сборная России Ари Закарян сборная США сборная Японии ледовые шоу Фигурное катание

Спортивный агент Ари Закарян считает, что в России рынок ледовых шоу может быть перенасыщен.

— Что скажете о ледовых шоу в России? Их стало много и на любой вкус.

— Я бы сказал, что за последние шесть-семь лет ледовые шоу в России вышли на очень серьезный уровень. Идет даже мини-соревнование между коллективами. Единственное — мы рискуем получить то, что случилось в Америке в конце 90-х. Много разных шоу и соревнований, из-за этого случилось перенасыщение.

Сейчас в России в одном городе с разницей в три-четыре дня могут пройти разные ледовые шоу. В этом году все было хорошо, но в дальнейшем, я думаю, будет проблематично. Какой-то эксклюзив и договоренности должны быть, чтобы разделить рынок.

— В интервью за 2020-й год вы говорили, что мировой рынок ледовых шоу чуть ли не умер. Можно ли сказать, что, когда коронавирус отступил — рынок возродился?

— Пока что рано об этом говорить. Рынок очень слабый. Он на сегодняшний день присутствует в основном в Японии и в России. В России боюсь, чтобы не перекормили, а в Японии чуть-чуть начал падать.

— Илья Малинин выступает в США на шоу. Там нет интереса?

— В Америке на фигурное катание ходят фанаты. Хочется, чтобы аудитория была шире. В этом году команда NBC не отправила на чемпионат мира в Японии своих комментаторов. Они работали в студии из США. А раньше на чемпионате Европы, четырех континентов или Гран-при стояли будки комментаторов из Франции, Канады, США. Минимум 5 позиций. В этом году были только японцы, – сказал Закарян. 

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16 комментариев

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Лека-Лека
Шоу бывают хорошие качественные и никакие. И тут и админресурс не поможет.
Мне лично не интересно смотреть костюмированные сказки, в которых спортсмены не показывают ничего интересного. А великолепным катанием и скольжением у нас практически никто не отличается.
Поэтому мне интересно шоу Этери - там спорт, там чемпионы, так оригинальные программы, там сложный контент.
+15
-5
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Евгения Гринева
Не будет многомиллионных грантов - не будет и перенасыщения. Достаточно закрыть кормушку
+8
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Евгения Гринева
Ответ Rush
Шоу такое увесилительное мероприятия как и работа артистов в театрах и на сценах и площадках певцов. У них так же дотации
Ну так это плохо, что деньги идут людям, которые могут позволить себе покупать майбахи за 30 млн. наверное, есть более важные направления
+8
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comewhatmay
Пока нет необходимости в самоокупаемости этих шоу, перенасыщение организаторам не особо и страшно :)
+5
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Katerina Sunny
Перенасыщение уже давно наступило и не у всех есть гос.ресурс, как у Навки.
+5
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На Пекин
Как обычно бывает, останется то, что больше востребовано
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Лека-Лека
Ответ Rush
Шоу такое увесилительное мероприятия как и работа артистов в театрах и на сценах и площадках певцов. У них так же дотации
Не надо путать государственные театры и частные лавочки. С какой стати дотировать Рудковских?
+3
-1
+2
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comewhatmay
Ответ Лека-Лека
Не надо путать государственные театры и частные лавочки. С какой стати дотировать Рудковских?
А Песковых (простите, Навку)?
+2
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Agura
Во всех областях человеческой деятельности. предложение труда и спроса на него регулируются специальными органами. Актер поедет в Омск только тогда, когда точно выяснит, что ему нечего опасаться конкуренции и что на его амплуа холодного любовника или «кушать подано» нет других претендентов.
"Золотой теленок", Ильф и Петров.
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severyanka
У Орсера своя ФКакадемия и свое Топшоу- все очень качественно организованно! Учитесь.
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Лека-Лека
Ответ Rush
Надо не только о себе, но и об интересах детей. Там шоу сказки прекрасны. Шоу тшт шикарные. Лучше всех.
Один раз сводили внуков на шоу Навки - детям было неинтересно.
На Плюща, естественно, не пошли.
Смотреть как таскают на плечах русалку подобно бревнышку Ильича, сомнительное удовольствие.

Зато я в Америке и в Японии была на шоу. Там спортсмены просто катали свои программы и показательные номера - очень здорово.

А Этери вне конкуренции. Здесь наши с Вами мнения сходятся.
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