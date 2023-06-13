Финский фигурист Виртанен перешел в парное катание. Он будет выступать с канадкой Альтерид

Финский фигурист Вальтер Виртанен сообщил о переходе в парное катание.

Виртанен будет выступать в дуэте с Тильдой Альтерид из Канады.

«Начинается новая глава! Мы рады вместе начать наше путешествие в парном катании и с нетерпением ждем нашего первого сезона.

Спасибо нашей замечательной команде и всем, кто сделал это возможным», – говорится в совместном обращении фигуристов в инстаграме.

Виртанену 36 лет, он является многократным чемпионом Финляндии в одиночном катании. В минувшем сезоне он стал 14-м на чемпионате Европы в Эспоо.

25-летняя Альтерид ранее каталась в паре с Габриэлем Фарандом, с которым в прошлом году заняла 10-е место на Кубке Варшавы.