Мария Бутырская: «Щербакова вряд ли будет возвращаться в спорт. Она прекрасно чувствует себя в роли ведущей»

Мария Бутырская считает, что Анна Щербакова не вернется к соревнованиям.

В прошлом сезоне олимпийская чемпионка Пекина-2022 не выступала на турнирах. Она стала ведущей телепроекта «Ледниковый период».

«Я думаю, Аня Щербакова вряд ли будет возвращаться в спорт. Она прекрасно чувствует себя в роли ведущей.

Она сделала очень много для российского спорта. Может себе сказать: «Спасибо большое, Анечка. Ты – молодец! Можешь теперь заниматься другими делами».

У нее вообще очень светлая головка. Уверена, что у нее будет светлая карьера в том пути, который она выберет для себя», – сказала Бутырская.

«Я поставила цель пробовать все новое, но не поверхностно». Жизнь Анны Щербаковой без спорта