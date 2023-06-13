Мария Бутырская: «Щербакова вряд ли будет возвращаться в спорт. Она прекрасно чувствует себя в роли ведущей»

Теги сборная России Мария Бутырская женское катание Анна Щербакова Фигурное катание

Мария Бутырская считает, что Анна Щербакова не вернется к соревнованиям.

В прошлом сезоне олимпийская чемпионка Пекина-2022 не выступала на турнирах. Она стала ведущей телепроекта «Ледниковый период». 

«Я думаю, Аня Щербакова вряд ли будет возвращаться в спорт. Она прекрасно чувствует себя в роли ведущей.

Она сделала очень много для российского спорта. Может себе сказать: «Спасибо большое, Анечка. Ты – молодец! Можешь теперь заниматься другими делами».

У нее вообще очень светлая головка. Уверена, что у нее будет светлая карьера в том пути, который она выберет для себя», – сказала Бутырская. 

«Я поставила цель пробовать все новое, но не поверхностно». Жизнь Анны Щербаковой без спорта

14 комментариев

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Whiskey cat
Ответ Роман Волков
По всему видно, что вряд-ли Анна вернётся! Желания не просматривается.
А какое может быть желание в отсутствии международных соревнований. Молодежи хоть на местных турнирах свои медали получить, а Ане на меньшее нет смысла.
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inspire162
Ответ Sobachkin
А что ей в спорте делать? Россия в бане международном. Все что хотела выиграла. Контракты есть, внешность неплоха, найдёт богатого, так что жизнь в шоколаде и родители не с завода у нее... чего печалиться?
Она и сама вполне себе не бедная. Цели "найти себе богатого" наверняка у неё нет.
+8
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Бедоносец
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Ведущая из Анечки и правда замечательная, а всё потому, что она помимо спорта ещё и про учёбу никогда не забывала.
+18
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Anna Stefan
Спасибо, свободна? Аня сама решит, в какой роли она себя лучше чувствует и какими делами заняться.
+8
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inspire162
У Ани голова да, светлая. А вот у самой Бутырской, судя по её оценкам перспектив Ани и Сани, - не особо.
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Sobachkin
А что ей в спорте делать? Россия в бане международном. Все что хотела выиграла. Контракты есть, внешность неплоха, найдёт богатого, так что жизнь в шоколаде и родители не с завода у нее... чего печалиться?
+8
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Максим Медов
Думаю, что ТЩК уже закончили карьеру в Большом спорте. В шоу будут очень долго. Может оно и к лучшему, здоровее будут. Многие так или иначе покинут Россию, особенно те кто по крови из Армении, Грузии, Азербайджана...
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EmperorNazer
В целом, во многом согласен с Марией, но смущает такой упор на роль ведущей. Как будто Аня весь год только и делала, что с микрофоном стояла. ЛП пришелся на тот период, когда врачи еще не разрешали ей полноценно тренироваться. Но после Нового года Аня набрала приличную форму и регулярно выступала на различных шоу, а внеспортивных активностей у нее стало куда меньше. Да и в интервью недавно она призналась, что хоть ей и понравилось работать ведущей, сейчас она планирует сконцентрироваться именно на ФК, так как ни от чего другого таких положительных эмоций пока не получает.
+2
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Alexey Belskiy
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Sobachkin
А что ей в спорте делать? Россия в бане международном. Все что хотела выиграла. Контракты есть, внешность неплоха, найдёт богатого, так что жизнь в шоколаде и родители не с завода у нее... чего печалиться?
То что я с Козловой и Шишкиной тоже повод подумать.
Плюс есть на заводе кто богаче
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Девочка с севера
Комментарий удален модератором
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Роман Волков
По всему видно, что вряд-ли Анна вернётся!
Желания не просматривается.
+3
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Alexander Prokofyev
конечно, какой спорт. впереди еще столько интересных тусовок с Загитовой
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