Туктамышева о том, как избегает травм: «Я прыгаю только в том случае, если уверена, что это будет безопасно»

Елизавета Туктамышева рассказала, как ей удается сохранять форму и избегать травм.

– Ты делаешь тройной аксель – это сложный прыжок с большой отдачей. Как ты заботишься о своем теле, чтобы не получить травму? Так много девочек от 15 лет реально травмируются, а тебе 20 с чем-то. 25?

– 26.

– И ты в идеальной в форме. Как ты заботишься о себе, чтобы продолжать кататься?

– У меня хорошее тело для фигурного катания. Я невысокая, для меня легко сохранять форму, не поправляться или худеть. Я понимаю, как правильно питаться, что я должна есть, чтобы оставаться в хорошей форме. И у меня хорошая техника прыжков.

Если я понимаю, что что-то идет не так, то я не прыгаю. Я прыгаю только в том случае, если уверена, что это будет безопасно, потому что я очень боюсь травмироваться.

Иногда, когда мы разучиваем квады, я делаю много бабочек, потому что боюсь повредиться. И Алексей Николаевич ( ) иногда начинает покрикивать: «Давай, скрути уже, пытайся, ты делаешь столько бабочек!» И я такая: «Мне так страшно, вдруг я умру...»

Знаете, я так зациклена на этом, поэтому, я думаю, я не получала больших травм, потому что сохраняю себя, действительно берегу себя, – сказала фигуристка.