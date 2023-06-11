Туктамышева о том, как избегает травм: «Я прыгаю только в том случае, если уверена, что это будет безопасно»

Теги сборная России Алексей Мишин травмы Елизавета Туктамышева женское катание Питание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева рассказала, как ей удается сохранять форму и избегать травм.

– Ты делаешь тройной аксель – это сложный прыжок с большой отдачей. Как ты заботишься о своем теле, чтобы не получить травму? Так много девочек от 15 лет реально травмируются, а тебе 20 с чем-то. 25? 

– 26. 

– И ты в идеальной в форме. Как ты заботишься о себе, чтобы продолжать кататься? 

– У меня хорошее тело для фигурного катания. Я невысокая, для меня легко сохранять форму, не поправляться или худеть. Я понимаю, как правильно питаться, что я должна есть, чтобы оставаться в хорошей форме. И у меня хорошая техника прыжков.

Если я понимаю, что что-то идет не так, то я не прыгаю. Я прыгаю только в том случае, если уверена, что это будет безопасно, потому что я очень боюсь травмироваться.

Иногда, когда мы разучиваем квады, я делаю много бабочек, потому что боюсь повредиться. И Алексей Николаевич (Мишин) иногда начинает покрикивать: «Давай, скрути уже, пытайся, ты делаешь столько бабочек!» И я такая: «Мне так страшно, вдруг я умру...»

Знаете, я так зациклена на этом, поэтому, я думаю, я не получала больших травм, потому что сохраняю себя, действительно берегу себя, – сказала фигуристка.

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3 комментария

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prutikanne
Хочется пожелать Лизе крепкого здоровья и чтобы травмы обходили стороной
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Allbee
О хоспади, опять эта байка про белого бычка? Две Олимпиады туктамышева что-ли не зза травм пропустила? Что там у неё с коленом и спиной было тогда? Не прыгает, она когда не уверена, ну конечно. Со своим Филиппом неисправимым молчала бы уж про технику прыжков, как про технику непрыжковых молчит. Какие она там квады разучивает? Зачем о них вообще вещать, если ни один квад до соревнования не доведён, а по сути не стабилизирован и вставлен в программу?
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Sne$hinka
Вот и ответ, почему Лиза не прыгает квад. Она делает недостаточно попыток, сколько нужно для стабильности. Обычный инстинкт самосохранения для женщины. У девушек в 15-17 он ещё не так развит, поэтому и нет взрослых квадисток. Их можно только вырастить с 12-13 лет, чтобы к 20 страх был ниже. Хотя и в этом случае вряд ли кто-то будет прыгать стабильно.

Квады не для женщин, хоть это и зрелищно. Логичнее было не возраст повышать, а отдельную категорию вводить. Но где же возьмешь столько фигуристок 15-17 лет из других стран.
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