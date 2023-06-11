Туктамышева о том, как избегает травм: «Я прыгаю только в том случае, если уверена, что это будет безопасно»
Елизавета Туктамышева рассказала, как ей удается сохранять форму и избегать травм.
– Ты делаешь тройной аксель – это сложный прыжок с большой отдачей. Как ты заботишься о своем теле, чтобы не получить травму? Так много девочек от 15 лет реально травмируются, а тебе 20 с чем-то. 25?
– 26.
– И ты в идеальной в форме. Как ты заботишься о себе, чтобы продолжать кататься?
– У меня хорошее тело для фигурного катания. Я невысокая, для меня легко сохранять форму, не поправляться или худеть. Я понимаю, как правильно питаться, что я должна есть, чтобы оставаться в хорошей форме. И у меня хорошая техника прыжков.
Если я понимаю, что что-то идет не так, то я не прыгаю. Я прыгаю только в том случае, если уверена, что это будет безопасно, потому что я очень боюсь травмироваться.
Иногда, когда мы разучиваем квады, я делаю много бабочек, потому что боюсь повредиться. И Алексей Николаевич (Мишин) иногда начинает покрикивать: «Давай, скрути уже, пытайся, ты делаешь столько бабочек!» И я такая: «Мне так страшно, вдруг я умру...»
Знаете, я так зациклена на этом, поэтому, я думаю, я не получала больших травм, потому что сохраняю себя, действительно берегу себя, – сказала фигуристка.
Квады не для женщин, хоть это и зрелищно. Логичнее было не возраст повышать, а отдельную категорию вводить. Но где же возьмешь столько фигуристок 15-17 лет из других стран.