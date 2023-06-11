Мишин о долгой карьере Туктамышевой: «Когда личности спортсмена и тренера очень похожи – это сулит нам долгую жизнь в фигурном катании»

Алексей Мишин ответил на вопросы мексиканского ютуб-канала Cafecito con Masha.

Сейчас Мишин проводит мастер-классы в Мексике.

– Обычно вы предпочитаете работать с фигуристами-мужчинами, а не с женщинами. Почему?

– Много лет назад я сказал: «Лучше один мужчина со средним талантом, чем две очень-очень талантливые девушки». Это жизнь. Ваше тело устроено определенным образом.

Мне нравится этот образ, но для многооборотных прыжков... Ситуация такова: баскетболист должен быть высоким, тяжелоатлет должен быть невысоким и сильным, а фигурист должен быть худым и молодым. Так развивается фигурное катание.

– Многие фигуристы со всего мира приезжали к вам исправлять прыжки. С кем из них вам больше всего понравилось работать?

– Одним из учеников, посещавших мои семинары, был Стефан Ламбьель. Неординарный фигурист. Гениальный ум, безупречный слух. И личность.

– Как вы добиваетесь того, чтобы у ваших учеников (как у Елизаветы Туктамышевой) была долгая карьера? Как вы помогаете им построить долгую карьеру?

– Каждый тренер – личность, и каждый фигурист – личность. Когда две личности очень похожи – это сулит нам долгую жизнь в фигурном катании.

– В чем ваш секрет тренерского долголетия?

– Я отвечу на этот вопрос во время моего следующего визита в Мексику, – сказал Мишин.

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!