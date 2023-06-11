Мишин о долгой карьере Туктамышевой: «Когда личности спортсмена и тренера очень похожи – это сулит нам долгую жизнь в фигурном катании»

Теги Стефан Ламбьель сборная России Алексей Мишин Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Алексей Мишин ответил на вопросы мексиканского ютуб-канала Cafecito con Masha.

Сейчас Мишин проводит мастер-классы в Мексике.

– Обычно вы предпочитаете работать с фигуристами-мужчинами, а не с женщинами. Почему? 

– Много лет назад я сказал: «Лучше один мужчина со средним талантом, чем две очень-очень талантливые девушки». Это жизнь. Ваше тело устроено определенным образом.

Мне нравится этот образ, но для многооборотных прыжков... Ситуация такова: баскетболист должен быть высоким, тяжелоатлет должен быть невысоким и сильным, а фигурист должен быть худым и молодым. Так развивается фигурное катание. 

– Многие фигуристы со всего мира приезжали к вам исправлять прыжки. С кем из них вам больше всего понравилось работать? 

– Одним из учеников, посещавших мои семинары, был Стефан Ламбьель. Неординарный фигурист. Гениальный ум, безупречный слух. И личность.

– Как вы добиваетесь того, чтобы у ваших учеников (как у Елизаветы Туктамышевой) была долгая карьера? Как вы помогаете им построить долгую карьеру?

– Каждый тренер – личность, и каждый фигурист – личность.  Когда две личности очень похожи – это сулит нам долгую жизнь в фигурном катании.

– В чем ваш секрет тренерского долголетия? 

– Я отвечу на этот вопрос во время моего следующего визита в Мексику, – сказал Мишин. 

Объясняем, почему Туктамышева – легенда. Она обыгрывает тех, кто младше на 10 лет!

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15 комментариев

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ccc6srcv2n
Из таких людей как Мишин можно гвозди делать 💪До сих пор работает в полную силу , целый день стоит на коньках в 82 года. И судя по ответу насчет тренерского долголетия, останавливаться не собирается. Так держать, Профессор!
+11
0
+11
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Elena Savanuk
Мудрый тренер, как всегда, сумел о многом рассказать , не будучи слишком многословным.
+9
-2
+7
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Додик Аксель
Ответ Elena Savanuk
Мудрый тренер, как всегда, сумел о многом рассказать , не будучи слишком многословным.
За мужчину говорят его дела, а не слова. Говорливых у нас хватает, а таких как Алексей Николаевич единицы.
+6
0
+6
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На Пекин
Алексей Николаевич и Лиза вечно молодые ветераны фигурного катания)
+5
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Defender64
Ещё надо, чтобы здоровье было. Вот Лиза когда последний раз пропускала турнир из-за травмы? Хотя 3А прыгает и на тренях квады пробует - нельзя сказать, что нагрузки явно меньше, чем у других.
+4
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Биатлонная зима
Лиза с таким тренером еще сможет нервишки измотать другим девчонкам. Спасибо Мишину 👍⛸️
+6
-2
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Rush
Тренер и спортсмен. Это очень важно найти друг друга. Но учитель именно он определяет долголетие спортсмена.
+3
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Виктория Устинова
Ответ Додик Аксель
За мужчину говорят его дела, а не слова. Говорливых у нас хватает, а таких как Алексей Николаевич единицы.
" Краткость- сестра таланта".
Алексей Николаевич и Тамара Николаевна полностью соответствуют этим словам А.П. Чехова
+2
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Бедоносец
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Лизон примерная спортсменка и ай кью у неё в порядке. Такими можно гордиться.👍
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Kovka Gnutik
Обращаю внимание, что в ютубе это интервью, а также отдельно интервью с Лизой, можно посмотреть целиком с русскими субтитрами.
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ОлесяОлеська
Лиза с Алексеем Николаевичем - прекрасный добрый тандем. Вот где понимание и взаимопомощь. На таких и держится спорт - влюблённые в своё дело.
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ВИван
Такими людьми, как Алексей Николаевич и Лиза, можно только гордиться. А Ламбьель и тренером стал замечательным.
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Elena Savanuk
Ответ Додик Аксель
За мужчину говорят его дела, а не слова. Говорливых у нас хватает, а таких как Алексей Николаевич единицы.
Несомненно !
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Девочка с севера
Ответ Defender64
Ещё надо, чтобы здоровье было. Вот Лиза когда последний раз пропускала турнир из-за травмы? Хотя 3А прыгает и на тренях квады пробует - нельзя сказать, что нагрузки явно меньше, чем у других.
Ой не сглазьте!
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Виктория Устинова
Ответ ВИван
Такими людьми, как Алексей Николаевич и Лиза, можно только гордиться. А Ламбьель и тренером стал замечательным.
Понравилось,как Алексей Николаевич тепло отозвался о Стефане Ламбьеле
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