Бутырская о решении ISU: «Жалко, что ребята пропускают, возможно, лучшие годы международной карьеры. Но прошедший сезон все равно был интересным»

Мария Бутырская прокомментировала новость о том, что ISU продлил отстранение россиян.

«Новость не из приятных, потому что многие все-таки надеялись, что ISU вернет наших спортсменов на международные соревнования. У фигуристов очень короткая спортивная жизнь, поэтому жалко, что ребята пропускают, возможно, лучшие годы своей международной карьеры.

Тем не менее, прошедший сезон все равно был интересным. Уверена, что наша федерация будет продолжать поддерживать и стимулировать наших спортсменов. Важно, чтобы был стимул, ради чего кататься.

Будем как-то выкручиваться. Не очень многим хочется видеть наших спортсменов на международных соревнованиях, потому медалей для других не останется», – сказала Бутырская.

Также Бутырская высказалась о том, как продление отстранения может повлиять на российское фигурное катание.

«Да, возможно, кто-то из спортсменов просто закончит карьеру, кто-то сменит гражданство, если есть такая возможность. Но плохо, что не говорят конкретные сроки, на сколько нас отстранили. Ребятам же очень хочется выступать на международных турнирах.

Единственное, в чем я уверена, что наша федерация сделает все, чтобы наши ребята были обеспечены интересными стартами, что никто не бросит тренироваться, и что уровень фигурного катания у нас не упадет», – сказала чемпионка мира 1999 года.