Тарасова опровергла информацию об ухудшении здоровья: «У меня прекрасное самочувствие и давление. Не надо за меня переживать»
Татьяна Тарасова заявила, что чувствует себя прекрасно.
Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Тарасова вызывала скорую помощь из-за жалоб на высокое давление и плохое самочувствие, но отказалась от госпитализации.
«У меня прекрасное самочувствие и давление. Скорую помощь я не вызывала.
Откуда вы вообще это берете? Не надо за меня переживать», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
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