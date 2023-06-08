Тарасова опровергла информацию об ухудшении здоровья: «У меня прекрасное самочувствие и давление. Не надо за меня переживать»

Татьяна Тарасова заявила, что чувствует себя прекрасно.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что вызывала скорую помощь из-за жалоб на высокое давление и плохое самочувствие, но отказалась от госпитализации.

«У меня прекрасное самочувствие и давление. Скорую помощь я не вызывала.

Откуда вы вообще это берете? Не надо за меня переживать», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.