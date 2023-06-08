Тарасова опровергла информацию об ухудшении здоровья: «У меня прекрасное самочувствие и давление. Не надо за меня переживать»

Теги Татьяна Тарасова Фигурное катание

Татьяна Тарасова заявила, что чувствует себя прекрасно.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что Тарасова вызывала скорую помощь из-за жалоб на высокое давление и плохое самочувствие, но отказалась от госпитализации.

«У меня прекрасное самочувствие и давление. Скорую помощь я не вызывала.

Откуда вы вообще это берете? Не надо за меня переживать», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

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5 комментариев

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Olga.t
Проще не отвечать на такие вопросы и послать всех к чёрту, как вы это умеете, Татьяна Анатольевна.
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Валерий Петров
Ответ Olga.t
Проще не отвечать на такие вопросы и послать всех к чёрту, как вы это умеете, Татьяна Анатольевна.
Что-то она в последнее время вообще на все вопросы звонящих журналистов как пионерка отвечает, по любому поводу, от футбола и хоккея, до каждого чиха в фигурном катании. Вот они и пользуются, очень любят ей звонить.
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Toba Door
Не дождетесь!
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toujours_ivre
А мэш все настаивает на своем)
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ஹGrafLisik
Хорошо что хорошо всё. Но многие всё-равно переживают за татьяну Анатольевну. Здоровья.
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