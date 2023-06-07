Захари Донохью получил травму позвоночника в автомобильной аварии
Американский фигурист Захари Донохью получил травму позвоночника во время аварии.
Об этом он рассказал в соцсети.
«То, что большинству может показаться ужасным, я вижу как абсолютное доказательство величия и милости Бога, которого я люблю и которому служу.
Из всего, что могло произойти в этой аварии, наихудшим результатом пока является разбитая машина и серьезная травма шейного отдела позвоночника.
Я очень благодарен за свою жизнь и здоровье», – написал спортсмен.
Донохью является бронзовым призером Игр в Пекине, завершил карьеру в 2022 году.
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Так и помереть можно, а медалей ОИ так и не дождаться.
Скорейшего выздоровления.