Захари Донохью получил травму позвоночника в автомобильной аварии

Теги происшествия травмы танцы на льду сборная США Захари Донохью Фигурное катание

Американский фигурист Захари Донохью получил травму позвоночника во время аварии.

Об этом он рассказал в соцсети. 

«То, что большинству может показаться ужасным, я вижу как абсолютное доказательство величия и милости Бога, которого я люблю и которому служу.

Из всего, что могло произойти в этой аварии, наихудшим результатом пока является разбитая машина и серьезная травма шейного отдела позвоночника.

Я очень благодарен за свою жизнь и здоровье», – написал спортсмен. 

Донохью является бронзовым призером Игр в Пекине, завершил карьеру в 2022 году. 

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12 комментариев

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Кокич
«Хочу сказать одну вещь: если у вас машина, не ездите на ней. Даже не пытайтесь»
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Pema
Скорейшего восстановления Захари!
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acasancra
Господи, какой ужас
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Rygeek
Здоровья Заку. Выздоравливай, парень.
+5
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Ливия
Здоровья ему. Травма спины это серьезно.
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Александр Скворцов
Дай Бог фигуристу избежать тяжелых последствий!
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Мария Коваленко
какой ужас, сил ему все преодолеть и восстановиться с наименьшими последствиями для здоровья
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Olga Krayz
Скорейшего выздоровления Заку!
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Kareglazaya
Ответ Кокич
«Хочу сказать одну вещь: если у вас машина, не ездите на ней. Даже не пытайтесь» ©
😂😂😂
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Анна Минакова
ходить то будет??кошмар ...
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Anneta28
Ужас какой...
Так и помереть можно, а медалей ОИ так и не дождаться.
Скорейшего выздоровления.
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Andrea Alana
Здоровья!!!
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