Захари Донохью получил травму позвоночника в автомобильной аварии

Американский фигурист Захари Донохью получил травму позвоночника во время аварии.

Об этом он рассказал в соцсети.

«То, что большинству может показаться ужасным, я вижу как абсолютное доказательство величия и милости Бога, которого я люблю и которому служу.

Из всего, что могло произойти в этой аварии, наихудшим результатом пока является разбитая машина и серьезная травма шейного отдела позвоночника.

Я очень благодарен за свою жизнь и здоровье», – написал спортсмен.

Донохью является бронзовым призером Игр в Пекине, завершил карьеру в 2022 году.