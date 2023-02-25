Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер не выступят на чемпионате мира

Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер снялись с чемпионата мира по фигурному катанию.

Фигуристы продолжают уделять приоритетное внимание «лечению и психическому здоровью». Ранее танцевальный дуэт пропустил чемпионат США.

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 20 по 26 марта. В танцах на льду США представят Мэдисон Чок и Эван Бейтс, Кэролин Грин и Майкл Парсонс, Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко.

«Тебе нужно похудеть». Фанат упрекнул фигуристку во время совместного фото 😱