Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер не выступят на чемпионате мира

Теги чемпионат мира по фигурному катанию травмы танцы на льду сборная США Кейтлин Гавайек Жан-Люк Бэйкер Фигурное катание

Кейтлин Гавайек и Жан-Люк Бэйкер снялись с чемпионата мира по фигурному катанию.

Фигуристы продолжают уделять приоритетное внимание «лечению и психическому здоровью». Ранее танцевальный дуэт пропустил чемпионат США.

Чемпионат мира пройдет в японской Сайтаме с 20 по 26 марта. В танцах на льду США представят Мэдисон Чок и Эван Бейтс, Кэролин Грин и Майкл Парсонс, Кристина Каррейра и Энтони Пономаренко.

«Тебе нужно похудеть». Фанат упрекнул фигуристку во время совместного фото 😱

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Mariaku
А я рада за Энтони Пономаренко с партнёршей. Повезло им попасть на чм! И оба танца в этом сезоне у них хоть и не порыв, но симпатичные, как по мне. Хорошо, что ещё раз выступят!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Девушка Безимени
затюкали жа люка
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Блинчик
У Гавайек депрессия из-за того, что какой-то чел сказал, что ей нужно похудеть.
Интересно, за это снятие в США её обливают помоями, как у нас Александру Трусову?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Anna Leonova
Мутная формулировка.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Irina Chut
Этой пары мне будет очень не хватать на ЧМ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
МалышКаМю
Бедный Жан-Люк, такой талантливый танцор из-за загонов партнерши пропустит ЧМ, где мог бы побороться за медаль
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алиса без миелофона
Ответ bolelschiza
Жаль, что не увидим их шикарный ПТ.
Действительно, их ПТ по постановке с огромным отрывом лучший в этом году. Надеюсь, что в следующем его оставят.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bolelschiza
Жаль, что не увидим их шикарный ПТ.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дудабот Уно
Досадно, Жан-Люка хочу видеть всегда. Если проблема всё-таки в весе (возможно, серьёзная травма, о которой писали, случилась из-за этого, а теперь не уходит страх её повторения, потому что вес не изменился), то как бы не попрощались. Очень жаль, так долго ждали продвижения в очереди, и на тебе. Но здоровье прежде всего, мы тут не Гончаренко)
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lennuci
Хавайек, это та, которую не поднять, а виноваты все окружающие? Видимо, все еще в расстройстве от комментариев о ее весе.
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Princess23
Вот это грустная новость большая потеря для танцевального турнира. Их ироничная латина и пронзительный Реквием были украшением сезона (
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий