Издательство «Бомбора» выпустило интерактивный фанбук Александры Трусовой

В издательстве «Бомбора» вышел интерактивный фанбук фигуристки Александры Трусовой.

Внутри – рассказ о юниорских и взрослых сезонах, показательных выступлениях и Олимпийских играх, фотографии из личного архива и с выступлений, а также рисунки поклонников, выбранные самой Александрой.

«Главная особенность фанбука – это интерактивные элементы. Помимо красочных фотографий и познавательных фактов о фигурном катании, в нем есть задания, которые Саша составила специально для читателей.

Читатели смогут заполнить анкету юного фигуриста и вклеить свои фото. Раскрасить изображения Саши, придумать программу нового выступления, подобрать образ, музыку и костюм, а при желании даже написать Саше письмо.

Чем тулуп отличается от лутца и какой прыжок считается самым сложным? Сколько у Саши домашних питомцев? Какой образ подошел бы ей для будущих номеров?

Книга станет отличным подарком для фанатов Саши Трусовой и всех, кто увлекается фигурным катанием», – говорится в пресс-релизе.

«Этот фанбук я подготовила для своих самых верных болельщиков. Он поможет больше узнать обо мне и, надеюсь, с ним ты интересно проведешь время. Ты сможешь придумать для меня программу и костюм, а также написать письмо.

Если оно будет отправлено по инструкции – обещаю, я его обязательно прочитаю. До встречи на страницах фанбука и на ледовых аренах!», – сказала Трусова.

Вернется ли Трусова? В ее графике – шоу, модные вечеринки и фотосессии, но нет тренировок