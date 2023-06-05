Елена Чайковская: «Щербакову и Трусову решением тренерского совета внесли в дополнительный список состава сборной»

Теги Елена Чайковская сборная России ФФКР женское катание Анна Щербакова Александра Трусова Фигурное катание

Анна Щербакова и Александра Трусова вошли в дополнительный список состава сборной России.

Об этом сообщила главный тренер российской команды по фигурному катанию Елена Чайковская. Ранее Министерство спорта РФ представило списки кандидатов в сборную – Щербаковой и Трусовой не оказалось в основном составе.

«Да, Аню Щербакову и Сашу Трусову решением тренерского совета внесли в дополнительный список состава сборной.

Помимо девочек там большое количество фигуристов, которые не участвовали из‑за травм и других причин. Все эти спортсмены попали в список не по спортивному принципу», – заявила Чайковская.

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29 комментариев

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Ирина Турбина
А смысл этого дополнительного списка, что он даёт фигуристам?
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Lapo Elkann
Ответ Ирина Турбина
А смысл этого дополнительного списка, что он даёт фигуристам?
имя действующего спортсмена.
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Tresk2
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Зачем там Трусова? Ей и Марка хватает для ощущений.
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nikolett
Ответ alexnew
А есть дополнительный к дополнительному? Может быть, место Загитовой или Медведевой тоже найдется?
Они отлично в медийке обе тусят). У них уже другая лига). На льду отсоревновались.
Для "посмотреть на любимок" есть шоу).
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k4rmazin2007
Ответ Oleandra
Надеюсь, Садкову и Двоеглазову тоже внесли..
Садкова в резерве, а Двоеглазову внесут в особый грибной списком, не волнуйтесь. А то фаны ТШТ уже столько соплей размазали тут. Детишек Тутберидзе обижают, вот печалька)
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Oleandra
Надеюсь, Садкову и Двоеглазову тоже внесли..
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Додик Аксель
Даже вечера дожидаться не стали и в дополнительный список вписали.
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Верю-не верю
Чайковская, хватит нам про Трусову и Щербакову соловьем петь. Про Диану с Дэвисом есть желание высказаться?)
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АНтошка
а в каких соревнованиях будет участвовать эта дополнительная сборная России ?
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Лия Романова
а что за дополнительный список то, что за новшества? Есть основа и резерв. В основе их нет, в резерв что ли включили?
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k4rmazin2007
не удивлюсь если в этот доп список внесут Хромых и Усачеву) Этери не откажется от дополнительных бюджетных денежек
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tim55555
Ответ alexnew
А есть дополнительный к дополнительному? Может быть, место Загитовой или Медведевой тоже найдется?
Тогда уж и Слуцкую туда включить.
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alexnew
Ответ tim55555
Вряд ли ТШТ захочет позориться.
Решает не он. Без подготовки она сама не будет выступать.
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