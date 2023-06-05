Елена Чайковская: «Щербакову и Трусову решением тренерского совета внесли в дополнительный список состава сборной»

Анна Щербакова и Александра Трусова вошли в дополнительный список состава сборной России.

Об этом сообщила главный тренер российской команды по фигурному катанию Елена Чайковская. Ранее Министерство спорта РФ представило списки кандидатов в сборную – Щербаковой и Трусовой не оказалось в основном составе.

«Да, Аню Щербакову и Сашу Трусову решением тренерского совета внесли в дополнительный список состава сборной.

Помимо девочек там большое количество фигуристов, которые не участвовали из‑за травм и других причин. Все эти спортсмены попали в список не по спортивному принципу», – заявила Чайковская.

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