Алина Загитова: «У меня был очень напряженный год, захотелось сбежать из этой суеты, и Мальдивы оказались самым подходящим вариантом»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова рассказала, как провела отпуск.

– Была на Мальдивах две недели, затем прилетела ненадолго в Дубай отметить день рождения. Отпуск, конечно, получился грандиозный, масштабный и очень веселый. Понимаете, у меня был очень напряженный год: много всяких мероприятий, выступлений, проектов. Поэтому, конечно же, захотелось сбежать из этой суеты, и Мальдивы оказались для этого самым подходящим вариантом.

Там практически не видно людей. Я жила подружкой в отдельной вилле, скрытой от окружающих, там было тихо и спокойно. Такого, чтобы за мной бежали и просили сфотографироваться, не было. Правда, к концу отпуска неожиданно приехало много китайцев. Ну мы с ними хорошо потусовались.

– Китайцы вас сразу узнали?

– Да в принципе и не узнали. Мы там с подружкой еще и как аниматоры были: веселились, танцевали. Разговаривали с китайцами на английском, с французами еще пообщались. Вообще у нас отдых прошел без каких-то драматичных ситуаций. Мы просто просыпались, шли под солнышко. По моему загару, наверное, видно, что я только и делала, что под солнцем лежала.

– Как насчет райской пищи, которую постоянно публикуют в инстаграмах наши звезды? Пробовали изыски?

– Я вот уже второй год за собой замечаю, что на отдыхе практически ничего не ем. Да мне даже и не хочется. Просто когда ты в рабочем ритме, то тебе хочется есть, потому что энергия тратится, а тут на что тратить? Я в отпуске не поправилась даже.

– А что вы делали в Дубае?

– В Дубае было хорошо: повеселилась и встретилась с друзьями. У меня там много друзей отдыхает. Так я провожу уже второй год подряд. Правда, запомнилась мне эта поездка тем, что я приболела. Простыла. В Дубай ведь зачем прилетают? Чтобы пошопиться, потому что у нас многие магазины закрыты. Я там оторвалась в этом смысле, но кондиционеры в торговых центрах сыграли свою роль. Но я сделала все, чтобы эта болезнь не испортила мне отдых, поэтому пила много таблеток, меня также лечила подруга, с которой я летала.

– А что стало результатом дубайского шопинга?

– Я много всего купила: одежда, кроссовки – все, чего нет в России. Чемодан у меня не закрывался – пришлось силой надавливать и закрывать. Еще и за перевес заплатила. Но это того стоило. Настроение после покупок сразу повышается. Я вообще большой шопоголик – это моя проблема. А еще купила серьги с бриллиантами, они сегодня на мне, – сказала .