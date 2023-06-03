Инспекция во Франции выявила многочисленные нарушения в Федерации ледовых видов спорта страны. Дело передано в прокуратуру

Теги Дидье Гайаге Федерация фигурного катания Франции Амели Удеа-Кастера Фигурное катание

Инспекция выявила многочисленные нарушения в Федерации ледовых видов спорта Франции.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на отчет Генеральной инспекции образования, спорта и науки страны. Проверка была организована по поручению Министерства спорта Франции.

В частности, речь шла о деятельности в период с 2014 по 2022 год – большую часть этого времени (до 2020-го) французскую федерацию (FFSG) возглавлял Дидье Гайаге.

Инспекция заявила об отсутствии прозрачности в коммерческих вопросах, выборе официальных партнеров и подрядчиков FFSG, об уничтожении архивных документов, а также о сомнительных расходах федерации до 2020 года.

Под эгидой FFSG находятся фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек, бобслей, санный спорт, скелетон и керлинг.

«Инспекция установила множество недостатков в управлении FFSG до 2020 года, некоторые из них могут носить преступный характер.

В связи с этим инспекция направила отчет в прокуратуру, которая уполномочена в принятии дальнейших решений», – написала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера в твиттере.

Материалы по теме

16 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
steelhard
Взяточники! Коррупционеры! В смысле Франция?
+18
-4
+14
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
D-r. Peter
Вот извращённая Европа...
В России никому и в голову не придёт проводить такие инспекции.
+16
-5
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Leonova
Прикольно, что именно в это время сборная Франции по фк была весьма успешна, несмотря на смену поколений.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Петров
Ответ Princess23
Может Гайяге уже посадят? Ну или хотя бы навсегда от ФФКФ уберут. Как его марионетку вместо Натали посадили так опять в ФК полная ж..пошла и от этапа югп отказались и от финала гран-при.
Вряд ли посадят, спустят на тормозах, или растянут на годы, как это с экс футболистом Мишелем Платини происходит. До сих пор у него тяжба с УЕФА.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Princess23
Может Гайяге уже посадят? Ну или хотя бы навсегда от ФФКФ уберут. Как его марионетку вместо Натали посадили так опять в ФК полная ж..пошла и от этапа югп отказались и от финала гран-при.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Роман Волков
Как начали проверку, так "Благополучно" и закончат.
Не исключён и Русский след.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аккайын Жасов
Щербаковы, а значит и Папа Стас там во Франции же?
Совпадение - не думаю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
luisita
Ответ Princess23
Может Гайяге уже посадят? Ну или хотя бы навсегда от ФФКФ уберут. Как его марионетку вместо Натали посадили так опять в ФК полная ж..пошла и от этапа югп отказались и от финала гран-при.
Сомневаюсь. Но французское министерство спорта давно на него копает как я поняла из французской прессы. Там даже пожизненное отсранение не поможет, везде связи. Если только всю их федерацию разогнать.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий