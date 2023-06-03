Инспекция во Франции выявила многочисленные нарушения в Федерации ледовых видов спорта страны. Дело передано в прокуратуру

Инспекция выявила многочисленные нарушения в Федерации ледовых видов спорта Франции.

Об этом сообщает Le Figaro со ссылкой на отчет Генеральной инспекции образования, спорта и науки страны. Проверка была организована по поручению Министерства спорта Франции.

В частности, речь шла о деятельности в период с 2014 по 2022 год – большую часть этого времени (до 2020-го) французскую федерацию (FFSG) возглавлял Дидье Гайаге.

Инспекция заявила об отсутствии прозрачности в коммерческих вопросах, выборе официальных партнеров и подрядчиков FFSG, об уничтожении архивных документов, а также о сомнительных расходах федерации до 2020 года.

Под эгидой FFSG находятся фигурное катание, конькобежный спорт, шорт-трек, бобслей, санный спорт, скелетон и керлинг.

«Инспекция установила множество недостатков в управлении FFSG до 2020 года, некоторые из них могут носить преступный характер.

В связи с этим инспекция направила отчет в прокуратуру, которая уполномочена в принятии дальнейших решений», – написала министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера в твиттере.