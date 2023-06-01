Медведева показала архивное видео с уроков хореографии: «Делюсь с вами моим легендарным занятием, после которого мою маму попросили больше меня не приводить»

Евгения Медведева поделилась архивным видео с занятий по хореографии.

«Сегодня день защиты детей🧒🏻 И в честь этого, делюсь с вами моим легендарным занятием хореографией, после которого мою маму попросили больше меня не приводить😂

С праздником! И помните, что характер закладывается с детства :)» – написала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.