Медведева показала архивное видео с уроков хореографии: «Делюсь с вами моим легендарным занятием, после которого мою маму попросили больше меня не приводить»
Евгения Медведева поделилась архивным видео с занятий по хореографии.
«Сегодня день защиты детей🧒🏻 И в честь этого, делюсь с вами моим легендарным занятием хореографией, после которого мою маму попросили больше меня не приводить😂
С праздником! И помните, что характер закладывается с детства :)» – написала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
50 комментариев