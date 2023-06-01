Медведева показала архивное видео с уроков хореографии: «Делюсь с вами моим легендарным занятием, после которого мою маму попросили больше меня не приводить»

Теги сборная России видео женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Евгения Медведева поделилась архивным видео с занятий по хореографии.

«Сегодня день защиты детей🧒🏻 И в честь этого, делюсь с вами моим легендарным занятием хореографией, после которого мою маму попросили больше меня не приводить😂

С праздником! И помните, что характер закладывается с детства :)» – написала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

50 комментариев

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Татьяна Вересова
Девочка с моторчиком! Море обаяния и харизмы в такой крошке)
+46
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Charliz
Ответ Ariadnochka
Женя молодец, не скрывает даже не очень приятные моменты. И в то же время показывает, что упорством и трудолюбием можно все равно добиться успехов там, где не получалось в прошлом. Ее медали это доказали.
А что там неприятного) забавный момент из жизни непоседливого ребенка )))
+45
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Наталья Грабовская
Милый ребёнок - непосредственный, шустрый, незакомплексованнный. У взрослых есть чему поучиться у своих более ранних версий. Если вы были счастливы в детстве, как правило, будете счастливы всю жизнь - детство запоминается лучше всего. Не жалейте любви и внимания своим детям.
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Kate1510
Милый ребенок. Характер чувствуется с маленького возраста. Будущая чемпионка.
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Сашуля П
Ахахаха, это видео просто сделало сегодня мой день 😁😁😁
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Tytti
Женя🔥🔥🔥🔥🔥Озорной и милый ребёнок, живчик🥰 Такая яркая❤️‍🔥
+30
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+29
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Boginya
Пересмотрела уже раз 10. Лучшее расчехление архивов :-)
+31
-2
+29
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Лия Романова
чудесная очаровательная малышка! Чемпионский характер виден с детства
+31
-3
+28
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Ariadnochka
Женя молодец, не скрывает даже не очень приятные моменты. И в то же время показывает, что упорством и трудолюбием можно все равно добиться успехов там, где не получалось в прошлом. Ее медали это доказали.
+31
-5
+26
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Наталья Коваленко
Такая милая кнопочка!🥰
+27
-2
+25
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Lana Kazakova
Такое милое и смешное видео. 😂 Маленькая Женя - это просто сгусток чистой энергии.
+27
-2
+25
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Helesh
Такой очаровательный ребёнок, улыбка не покидает лица
+26
-2
+24
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barik13
Терпеть я понимаю, почему из четырех милых детишек Этери Георгиевна выбрала именно Женечку!!!
+26
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Виктория Манифик
Всех с праздником! Женя порадовала и повеселила замечательным видео. Да, индивидуальность и упорство помогают добиваться в жизни высот! Всём добра!
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-2
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катя 1510
Прикольно наблюдать за маленькими детьми, характер наблюдается с раннего возраста. Женя великолепна. Маленький активный ребёнок.
+24
-2
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Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Очень милое видео)
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barik13
Одаренность видна невооруженным глазом!!!
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barik13
Это видео сделало мой день!!! 💥💥💥
+24
-3
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Nata Novak
Это божественно) харизма видна сразу)
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Илларион
Какое милое видео, сразу видно будущая звезда и чемпионка!
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Наталья Полякова
Женя такая милашка😍😍😍 Спасибо, что поделилась, сто раз пересмотрела🤗🤗
+22
-2
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Victoria Troshin
чудесная кудряшка с моторчиком,характер сразу заметен,и обаяние невероятное,спасибо жене за милейшие кадры,спасибо , что сохранили и поделились!!
+22
-3
+19
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Лариса Стародубцева
Господи какое мимими.Смех и только .
+21
-3
+18
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I. Bryzgalov
Отлично видео!
+20
-3
+17
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Люсия Федосова
Посмотрела видео и нахожусь под впечатлением от непоседы Женечки .смешулька и моторчик .
+20
-3
+17
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