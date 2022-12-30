«До конца этого сезона мы точно не уйдем. А дальше будем смотреть». Тарасова и Морозов о завершении карьеры

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 пары Евгения Тарасова Владимир Морозов Фигурное катание

Серебряные призеры Олимпиады-2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов ответили на вопрос о завершении карьеры.

– У многих есть ощущение, что вам в первой половине сезона не хватало огня.

Тарасова: Это как раз связано с тем, что в олимпийский сезон ты вкладываешь тысячу процентов – эмоций, сил. Все это посвящено одной цели, поэтому сейчас, конечно, сложнее в плане моральных сил. Ты все равно должен выходить и работать. После Олимпиады это непросто.

– В чем сейчас ваша мотивация?

Морозов: Сложный вопрос. Международных стартов у нас нет, сезон своеобразный, турниры только внутри страны. Поэтому просто катаемся после Олимпиады. Больших титулов в этом году не заработаем. Так что есть место для того, чтобы пробовать какие-то новые вещи, эксперименты.

– Эксперименты тоже ведь для чего-то надо делать.

Морозов: Конечно. Что-то пробуешь, смотришь, работает или нет, себе в копилочку откладываешь.

– Значит, если в копилочку, то на перспективу, и, условно говоря, завтра вы не объявите о том, что завершаете карьеру? Болельщики волнуются.

Тарасова: Конечно. До конца этого сезона мы точно не уйдем, сто процентов. А дальше будем смотреть.

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9 комментариев

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Лека-Лека
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Рыжики! ВЫ ЛУЧШИЕ!!!
Вы- эталон парного катания, классика, само совершенство!!!
Спасибо огромное за те эмоции, которые вы нам дарите!
Любим, преклоняемся, хотим видеть на льду!
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Likman
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ТМ отличные парники, в их катании чувствуется класс и мастерство, кроме прыжков, конечно.
Люблю их
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Marya Y
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Хорошая новость.)
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Gemma157
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Ну а чего уходить если за прокаты с кучей косяков в любом случае будет медаль?
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Alla Belova
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Пока катаются ТМ, мы видим воочию, что такое настоящее парное катание!
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Жанна Авдеева
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С наступающим! 🥂
Правильно
Не надо уходить
Мы вас любим🌲
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Priam
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Вы лучшие!
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Н.Ф.
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Получали бы оценки адекватные за свои бесконечные грязные прокаты, давно бы уже ушли.
+4
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Tata777
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Ну и молодцы
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