«До конца этого сезона мы точно не уйдем. А дальше будем смотреть». Тарасова и Морозов о завершении карьеры

Серебряные призеры Олимпиады-2022 в парном катании Евгения Тарасова и Владимир Морозов ответили на вопрос о завершении карьеры.

– У многих есть ощущение, что вам в первой половине сезона не хватало огня.

Тарасова: Это как раз связано с тем, что в олимпийский сезон ты вкладываешь тысячу процентов – эмоций, сил. Все это посвящено одной цели, поэтому сейчас, конечно, сложнее в плане моральных сил. Ты все равно должен выходить и работать. После Олимпиады это непросто.

– В чем сейчас ваша мотивация?

Морозов: Сложный вопрос. Международных стартов у нас нет, сезон своеобразный, турниры только внутри страны. Поэтому просто катаемся после Олимпиады. Больших титулов в этом году не заработаем. Так что есть место для того, чтобы пробовать какие-то новые вещи, эксперименты.

– Эксперименты тоже ведь для чего-то надо делать.

Морозов: Конечно. Что-то пробуешь, смотришь, работает или нет, себе в копилочку откладываешь.

– Значит, если в копилочку, то на перспективу, и, условно говоря, завтра вы не объявите о том, что завершаете карьеру? Болельщики волнуются.

Тарасова: Конечно. До конца этого сезона мы точно не уйдем, сто процентов. А дальше будем смотреть.

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