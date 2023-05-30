Татьяна Тарасова: «Если не будет допуска на Олимпиаду, надо организовывать соревнования с дружескими странами»

Татьяна Тарасова считает, что России нужна альтернатива в случае недопуска к Олимпиаде.

В частности, Тарасова оценила слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, которая призвала создать альтернативу ОИ с дружественными странами.

«Если не будет допуска на Олимпиаду, то, конечно, согласна с Ириной Винер, что надо организовывать соревнования с дружескими странами», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

В 2024 году в Париже пройдут летние Олимпийские игры.

Россия готова бойкотировать Олимпиаду? Кажется, наш спорт шагнул в этом направлении