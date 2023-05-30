Татьяна Тарасова: «Если не будет допуска на Олимпиаду, надо организовывать соревнования с дружескими странами»
Татьяна Тарасова считает, что России нужна альтернатива в случае недопуска к Олимпиаде.
В частности, Тарасова оценила слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, которая призвала создать альтернативу ОИ с дружественными странами.
«Если не будет допуска на Олимпиаду, то, конечно, согласна с Ириной Винер, что надо организовывать соревнования с дружескими странами», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
В 2024 году в Париже пройдут летние Олимпийские игры.
Россия готова бойкотировать Олимпиаду? Кажется, наш спорт шагнул в этом направлении
Даже Китай и Индия , Казахстан и Узбекистан уже шарахаются от нас , чтоб не попасть под американские санкции ....
Кто там остался ?
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