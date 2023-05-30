Татьяна Тарасова: «Если не будет допуска на Олимпиаду, надо организовывать соревнования с дружескими странами»

Теги Татьяна Тарасова Ирина Винер Олимпийская сборная России Париж-2024 Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что России нужна альтернатива в случае недопуска к Олимпиаде.

В частности, Тарасова оценила слова президента Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, которая призвала создать альтернативу ОИ с дружественными странами.

«Если не будет допуска на Олимпиаду, то, конечно, согласна с Ириной Винер, что надо организовывать соревнования с дружескими странами», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

В 2024 году в Париже пройдут летние Олимпийские игры.

Россия готова бойкотировать Олимпиаду? Кажется, наш спорт шагнул в этом направлении

14 комментариев

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avcgloronalduMU
дружеские страны, они разве не будут на олимпиаде?)
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вовочка6762
И сколько у нас "дружественных стран" ?
Даже Китай и Индия , Казахстан и Узбекистан уже шарахаются от нас , чтоб не попасть под американские санкции ....
Кто там остался ?
Ангола ?
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Евгения Гринева
Ага, с Беларусью , Эритреей и Сев. Кореей
+11
-1
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Dr. J 24
мда
+6
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Александр Скворцов
Винер и Тарасовой больше не наливать!
+8
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Tatiana Klm
Надо продолжать бороться за место в мировом спорте, а не придумывать псевдоолимпиады, престиж которых весьма сомнителен.
+5
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Павел Светлов
так с дружескими, или дружественными, вы уж там договоритесь между собой
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coment
чувство, что сверху спустили методичку...
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Леди Брэкнелл
Нас точно не допустят никуда в ближайшие лет 10, разве что отдельных подписавших, но никакой сборной не будет. И соревноваться с нами никто не будет, кроме Беларуси, зачем кому-то это делать, если у них есть возможность участвовать в стандартных соревнованиях. Так что можно расслабиться.
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Marya Y
Буркина-Фасо пригласите, обязательно. Как же без таких великих спортивных держав соревнования проводить?
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Brokkoli
Бабло само себя не попилит, надо как-то схематозить
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Шубы
Ответ вовочка6762
И сколько у нас "дружественных стран" ? Даже Китай и Индия , Казахстан и Узбекистан уже шарахаются от нас , чтоб не попасть под американские санкции .... Кто там остался ? Ангола ?
вообще мир, где все остальные вынуждены действовать не так, как хотят, а из страха перед чьими-то санкциями, весьма плох. По сути, это диктат.
+3
-3
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