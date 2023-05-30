Наталья Хабибуллина: «Работы Авербуха гениальны. Постановка произвольной программы планируется в начале июня»
Фигуристка Наталья Хабибуллина назвала гениальными работы Ильи Авербуха.
Хабибуллина выступает в паре с Ильей Княжуком. Сообщалось, что Авербух поставил дуэту короткую программу на новый сезон.
«Работа прошла отлично, работать с Ильей Изяславичем очень интересно. Его работы гениальны.
Постановка произвольной программы планируется в начале июня», – рассказала спортсменка.
В минувшем сезоне Хабибуллина и Княжук занимали четвертые места в финале Гран-при России и на чемпионате страны.
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