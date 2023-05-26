Ледовое шоу Fantasy on Ice в Японии прервали на 10 минут из-за землетрясения

Теги происшествия ледовые шоу Фигурное катание

Японское ледовое шоу Fantasy on Ice было прервано из-за трехбалльного землетрясения в префектуре Тиба.

Здание, в котором выступают фигуристы, имеет сейсмостойкую конструкцию. Организаторы не стали эвакуировать зрителей, но начали проверку безопасности оборудования.

Шоу проходит в городе Тиба с 26 по 28 мая. Оно возобновилось примерно через 10 минут.

 

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11 комментариев

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Lennuci
Ответ Беглый*
После беспрецедентной и бесчеловечной атаки на Хиросиму японцев уже никогда ничем не удивишь.
Да еще и боготворят тех, кто это сделал.
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Olga.t
Японское хладнокровие восхищает.
Привыкли уже, для них толчки в три балла нормально. Проверили за 10 минут оборудование и праздник продолжился!
+7
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Додик Аксель
Три балла для японцев это ни о чем. У нас вчера в р-не Туапсе были зафиксированы толчки магнитудой 4, 3 балла.
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Katerina Sunny
Насколько японцы привычны к землетресениям.
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Беглый*
Ответ Katerina Sunny
Насколько японцы привычны к землетресениям.
После беспрецедентной и бесчеловечной атаки на Хиросиму японцев уже никогда ничем не удивишь.
+7
-7
0
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Lina T.
Ответ Додик Аксель
Три балла для японцев это ни о чем. У нас вчера в р-не Туапсе были зафиксированы толчки магнитудой 4, 3 балла.
Толчки не измеряются в магнитудах, магнитуда не измеряется в баллах))
Магнитуда определяет мощность землетрясения, интенсивность толчков в конкретном месте измеряется в баллах.
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Lina T.
Ответ Алексей Токарев
Что все так восхищаются что японцы не испугались землетрясения в 3 балла? При таком землетрясении даже люстры не качаются.
да 3 балла практически и не ощущаются, если не на очень верхних этажах.
Больше удивляет сама проверка по этому поводу (но это правильно, наверное)
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