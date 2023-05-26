Ледовое шоу Fantasy on Ice в Японии прервали на 10 минут из-за землетрясения
Японское ледовое шоу Fantasy on Ice было прервано из-за трехбалльного землетрясения в префектуре Тиба.
Здание, в котором выступают фигуристы, имеет сейсмостойкую конструкцию. Организаторы не стали эвакуировать зрителей, но начали проверку безопасности оборудования.
Шоу проходит в городе Тиба с 26 по 28 мая. Оно возобновилось примерно через 10 минут.
Привыкли уже, для них толчки в три балла нормально. Проверили за 10 минут оборудование и праздник продолжился!
Магнитуда определяет мощность землетрясения, интенсивность толчков в конкретном месте измеряется в баллах.
Больше удивляет сама проверка по этому поводу (но это правильно, наверное)