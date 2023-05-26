Ледовое шоу Fantasy on Ice в Японии прервали на 10 минут из-за землетрясения

Японское ледовое шоу Fantasy on Ice было прервано из-за трехбалльного землетрясения в префектуре Тиба.

Здание, в котором выступают фигуристы, имеет сейсмостойкую конструкцию. Организаторы не стали эвакуировать зрителей, но начали проверку безопасности оборудования.

Шоу проходит в городе Тиба с 26 по 28 мая. Оно возобновилось примерно через 10 минут.