Комиссия Конгресса США рассмотрит вопрос об участии государства в финансировании Олимпийского комитета страны

Комиссия Конгресса США рассмотрит вопрос об участии государства в финансировании Олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC).

Как сообщает ESPN, группа из 16 человек была сформирована в рамках законопроекта, направленного на усиление контроля за олимпийским спортом в стране.

В частности, имеется в виду документ 2020 года «о расширении прав и возможностей олимпийцев, паралимпийцев, а также спортсменов-любителей» – изначально этот закон был ответом на скандальное дело врача Ларри Нассара и неспособность руководства олимпийского спорта США решить проблему.

Таким образом, комиссия изучит работу USOPC, после чего представит соответствующий отчет весной 2024 года. Одним из вопросов рассмотрения будет роль правительства в финансировании USOPC.

Сопредседатель комиссии Дионн Коллер отметила, что поправки могут затронуть так называемый закон Теда Стивенса от 1978 года – об олимпийских и любительских видах спорта. Согласно нему, правительство не финансирует олимпийский спорт в США.

«Мы ничего не сможем сделать, пока не пересмотрим первоначальный закон и не примем во внимание тот факт, что сейчас уже не 70-е.

Я считаю, что и правда очень важно иметь представление об истории, через что мы прошли и в каких условиях был спорт в то время. Но также важно, где наш спорт находится сейчас», – заявила сопредседатель комиссии Конгресса.