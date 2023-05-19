Комиссия Конгресса США рассмотрит вопрос об участии государства в финансировании Олимпийского комитета страны
Комиссия Конгресса США рассмотрит вопрос об участии государства в финансировании Олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC).
Как сообщает ESPN, группа из 16 человек была сформирована в рамках законопроекта, направленного на усиление контроля за олимпийским спортом в стране.
В частности, имеется в виду документ 2020 года «о расширении прав и возможностей олимпийцев, паралимпийцев, а также спортсменов-любителей» – изначально этот закон был ответом на скандальное дело врача Ларри Нассара и неспособность руководства олимпийского спорта США решить проблему.
Таким образом, комиссия изучит работу USOPC, после чего представит соответствующий отчет весной 2024 года. Одним из вопросов рассмотрения будет роль правительства в финансировании USOPC.
Сопредседатель комиссии Дионн Коллер отметила, что поправки могут затронуть так называемый закон Теда Стивенса от 1978 года – об олимпийских и любительских видах спорта. Согласно нему, правительство не финансирует олимпийский спорт в США.
«Мы ничего не сможем сделать, пока не пересмотрим первоначальный закон и не примем во внимание тот факт, что сейчас уже не 70-е.
Я считаю, что и правда очень важно иметь представление об истории, через что мы прошли и в каких условиях был спорт в то время. Но также важно, где наш спорт находится сейчас», – заявила сопредседатель комиссии Конгресса.
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А чо, так можно было? 🧐
Столько, сколько потребуется, как говорил J.Biden.
Тут вообще когнитивный диссонанс может начаться у некоторых
Отличие лишь в том , что в США на Ваши деньги ( налоги) государство не подгоняет олимпийцам новенькие Мерседесы и не гарантирует пожизненные выплаты олимпийским медалистам.
Ps. Тут нет оценочного суждения хорошо это или плохо.
Каждый выбирает сам
Гениально)
А еще ,также ,всерьез считать , что в США у темнокожих мамок поголовно нет денег на приобретение экипировки для лыж и хоккея.
Если ты считаешь , что тот же теннис или тем более гольф ( в недавнем времени были моменты, когда в этих видах спорта среди профессионалов каждый третий(в теннисе)/четвертый(в гольфе) был темнокожим) дешевле обходится , чем хоккей и лыжи, то это очень и очень печально
Никогда не слышал о частных спонсорах?
В США уже 45 лет как только частные деньги в олимпийском спорте.
Надеюсь не прилетит сейчас идиотский вопрос по-типу " а зачем это частным спонсорам?"))
И про финансовые преференции как то не особо слышал.
Федерации распределяют деньги как могут, но в той же легкой атлетике это очень скромные по американским меркам деньги, на уровне бедности.