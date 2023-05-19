Комиссия Конгресса США рассмотрит вопрос об участии государства в финансировании Олимпийского комитета страны

Теги НОК США Политика Фигурное катание

Комиссия Конгресса США рассмотрит вопрос об участии государства в финансировании Олимпийского и паралимпийского комитета США (USOPC).

Как сообщает ESPN, группа из 16 человек была сформирована в рамках законопроекта, направленного на усиление контроля за олимпийским спортом в стране.

В частности, имеется в виду документ 2020 года «о расширении прав и возможностей олимпийцев, паралимпийцев, а также спортсменов-любителей» – изначально этот закон был ответом на скандальное дело врача Ларри Нассара и неспособность руководства олимпийского спорта США решить проблему.

Таким образом, комиссия изучит работу USOPC, после чего представит соответствующий отчет весной 2024 года. Одним из вопросов рассмотрения будет роль правительства в финансировании USOPC.

Сопредседатель комиссии Дионн Коллер отметила, что поправки могут затронуть так называемый закон Теда Стивенса от 1978 года – об олимпийских и любительских видах спорта. Согласно нему, правительство не финансирует олимпийский спорт в США.

«Мы ничего не сможем сделать, пока не пересмотрим первоначальный закон и не примем во внимание тот факт, что сейчас уже не 70-е.

Я считаю, что и правда очень важно иметь представление об истории, через что мы прошли и в каких условиях был спорт в то время. Но также важно, где наш спорт находится сейчас», – заявила сопредседатель комиссии Конгресса.

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60 комментариев

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Федя Букин
Закон Теда Стивенса от 1978 года – об олимпийских и любительских видах спорта. Согласно нему, правительство не финансирует олимпийский спорт в США.
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А чо, так можно было? 🧐
+81
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Кокич
Американскому правительству есть кого финансировать.
Столько, сколько потребуется, как говорил J.Biden.
+61
-3
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Леван Мкртчян
Ответ Федя Букин
Закон Теда Стивенса от 1978 года – об олимпийских и любительских видах спорта. Согласно нему, правительство не финансирует олимпийский спорт в США. ---------- А чо, так можно было? 🧐
А еще у них нет никаких бонусных выплат за олимпийские медали и других подарочков от государства за хорошие результаты на ОИ.
Тут вообще когнитивный диссонанс может начаться у некоторых
+76
-21
+55
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Pennywise
Ответ Вероника Терюшкова
А они не финансируют спорт? Ничего себе 😟
Финансируют, как и все. Через систему студенческого спорта.
+37
-3
+34
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Алексей Токарев
Всё финансирование ушло Украине.
+39
-20
+19
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jss
Ответ Водяра
Щас все из ГосДуры подтянутся в Штаты учить америкосов как госбабки пилить на ОИ.
они сами кого угодно научат, так пилить на войнах никто кроме Пентагона не умеет
+23
-4
+19
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encaro_one
Ответ Федя Букин
Закон Теда Стивенса от 1978 года – об олимпийских и любительских видах спорта. Согласно нему, правительство не финансирует олимпийский спорт в США. ---------- А чо, так можно было? 🧐
Это же сколько бабок можно сэкономить ...
+24
-7
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Леван Мкртчян
Ответ Владислава Крюкова
Но медали Олимпийские они все-таки любят и гордятся ими, как будто вложили хоть что-то в них. Тут конечно диссонанс случится)
Ну , как минимум, странно будет не гордиться олимпийскими медалями и не стремиться к ним.
Отличие лишь в том , что в США на Ваши деньги ( налоги) государство не подгоняет олимпийцам новенькие Мерседесы и не гарантирует пожизненные выплаты олимпийским медалистам.

Ps. Тут нет оценочного суждения хорошо это или плохо.
Каждый выбирает сам
+20
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Леван Мкртчян
Ответ Владислава Крюкова
Ну они гордятся тем, к чему отношения не имеют и стремятся непонятно как, если они в своих спортсменов не вкладываются) Это странно, не находите?
Нет ,не нахожу. Создать экономическую экосистему в которой частному бизнесу интересно выступать в роли спонсоров олимпийского движения и при этом обходиться без подачек из денег бюджеты (читать: денег налогоплательщиков) -- это тоже, своего рода, причастность и заслуга государства
+14
-3
+11
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jss
После этого МОК сразу отрапортует, что так можно и такое госфинансирование это другое
+24
-14
+10
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Viks
Ответ Adeline
МОК вроде наполовину США спонсируется, кстати
Чушь. МОК имеет миллиарды от продажи прав на телетрансляции и сам спонсирует национальные олимпийские комитеты.
+10
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Вероника Терюшкова
А они не финансируют спорт? Ничего себе 😟
+10
-4
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Irina Kistler
Ответ Pennywise
Финансируют, как и все. Через систему студенческого спорта.
👌+ через разные фонды, а те в свою очередь частично поддерживаются государством и частным капиталом, на сумму помощи которой снижают для них налоги.
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Леван Мкртчян
Ответ Игорь Лаврушин
Чё,теперь наркотов американских спонсировать не на что будет?
То есть в новости говорится , что государство может начать спонсировать олимпийский спорт США, а это означает что помимо частных спонсоров добавятся еще и бюджетные деньги, а Вы задаете вопрос " Чё, теперь наркотов американских спонсировать не на что будет?"?
Гениально)
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Додик Аксель
Дефолт подкрадывается с медным тазом...
+12
-7
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Леван Мкртчян
Ответ rigobersong
Именно поэтому в зимних видах спорта в США преобладает белое население, потому что могут позволить себе отдать ребенка на хоккей, лыжи и т.д. А черным братишкам остается только кидать мяч в кольцо, либо бегать от полицаев тренируя выносливость на дистанции:)) Вот она заслуга государства не давать равных возможностей:)) Просто поражает такое поверхностное суждение:))
Ригобер, поверхностное суждение -- это всерьез считать, что заинтересованность темнокожего населения США в выступлениях в зимних видах спорта , хотя бы приблизительно коррелируется с аналогичной заинтересованностью белого населения в этих же зимних видах спорта....
А еще ,также ,всерьез считать , что в США у темнокожих мамок поголовно нет денег на приобретение экипировки для лыж и хоккея.
Если ты считаешь , что тот же теннис или тем более гольф ( в недавнем времени были моменты, когда в этих видах спорта среди профессионалов каждый третий(в теннисе)/четвертый(в гольфе) был темнокожим) дешевле обходится , чем хоккей и лыжи, то это очень и очень печально
+8
-3
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Иван Иванов
А помните, когда Овечкин продул Сочи-2014, а потом выклянчил у госкорпораций (читай - бюджет) машины за золото ЧМ-2014, когда лучшие в плей-офф НХЛ играли?
+8
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Angry_bear
Ответ igor nn
Плохой признак..Страна с сильнейшей экономикой и частным капиталом не должна быть похожа в этом деле на страны третьего мира...из Евразии))
Стесняюсь спросить, вы не про штаты ли, насчет "сильнейшей экономики"...?!)))) если да, то внешний долг в стопитсот триллионов зеленой бумаги - не есть показатель сильнейшей экономики, а совсем наоборот...
+4
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Леван Мкртчян
Ответ Игорь Лаврушин
О,да..Узаконенные перекаченные гимнастки,жрущие наркоту теннисистки сами себя спонсируют.
Ты опять не понимаешь , что написано в новости?
Никогда не слышал о частных спонсорах?
В США уже 45 лет как только частные деньги в олимпийском спорте.
Надеюсь не прилетит сейчас идиотский вопрос по-типу " а зачем это частным спонсорам?"))
+6
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Ezhevika33
Ответ Леван Мкртчян
А еще у них нет никаких бонусных выплат за олимпийские медали и других подарочков от государства за хорошие результаты на ОИ. Тут вообще когнитивный диссонанс может начаться у некоторых
Таких выплат нет ещё у ряда стран.
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lakers
Ответ Вероника Терюшкова
А они не финансируют спорт? Ничего себе 😟
В любой high school есть стадион для футбола (амер.), часто бассейны 25м 7дорожек, баскетбольные площадки, поля для тенниса итд.
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Warsz
Ответ Леван Мкртчян
Вообще не в тему. Во-первых, вложения спонсоров в олимпийский спорт имеют только маркетинговую целесообразность + еще для таких спонсоров есть отдельные фискальные преференции. Никто там денег или доли от призовых от спортсменов не просит .... Это к Вашему "Даже выигрыш золота , может их с большими долгами оставить" Во-вторых, индивидуальные контракты со спонсорами имеют только звезды среди олимпийцев США. В основном все спонсорские соглашения заключаются напрямую с конкретными федерациями ( федерация легкой атлетики, федерация плавания итд). А уже сама федерация рапределяет финансовые стимулы внутри себя
Я про то, что система то не очень и хороша.
И про финансовые преференции как то не особо слышал.
Федерации распределяют деньги как могут, но в той же легкой атлетике это очень скромные по американским меркам деньги, на уровне бедности.
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lakers
Ответ La Gushka
Совершенно правильный закон. Чем меньше в спорте государства, тем спорт чище и спортивней.
... и еще меньше чиновников-нахлебников
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Warsz
Ответ Леван Мкртчян
Нет ,не нахожу. Создать экономическую экосистему в которой частному бизнесу интересно выступать в роли спонсоров олимпийского движения и при этом обходиться без подачек из денег бюджеты (читать: денег налогоплательщиков) -- это тоже, своего рода, причастность и заслуга государства
Большая часть американских спортсменов выступающих на ОИ, мало интересна спонсорам. Даже выигрыш золота, может их с большими долгами оставить.
+1
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lakers
Ответ Ирина С
Интересные законы в США: собственный спорт финансировать запрещено, а вот Украину можно, должно и сколько потребуется!
так это приняли после февраля 22го. все по закону. сколько потребуется... ну тоже в разумных пределах
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