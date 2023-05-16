Илья Авербух: «У нас очень хорошие пары, но Мозер имеет право на свое мнение»

Илья Авербух прокомментировал слова Нины Мозер об отсутствии выдающихся пар в России.

«Нина Мозер, безусловно, уважаемый специалист, имеющий колоссальный вес в мире фигурного катания. Точно не буду с ней спорить, но если брать по глобальному гамбургскому счету, то парное фигурное катание всегда было флагманским в нашей стране.

У нас очень хорошие пары, но Нина Михайловна абсолютно имеет право на свое мнение», – сказал .

Нина Мозер: «Есть ли среди российских пар выдающиеся? Пока таких не вижу»