Илья Авербух: «У нас очень хорошие пары, но Мозер имеет право на свое мнение»

Теги Илья Авербух сборная России пары Нина Мозер Фигурное катание

Илья Авербух прокомментировал слова Нины Мозер об отсутствии выдающихся пар в России.

«Нина Мозер, безусловно, уважаемый специалист, имеющий колоссальный вес в мире фигурного катания. Точно не буду с ней спорить, но если брать по глобальному гамбургскому счету, то парное фигурное катание всегда было флагманским в нашей стране.

У нас очень хорошие пары, но Нина Михайловна абсолютно имеет право на свое мнение», – сказал Авербух.

Нина Мозер: «Есть ли среди российских пар выдающиеся? Пока таких не вижу»

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5 комментариев

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Верю-не верю
Чета теряешь хватку, Изяславич! Надо было добавить, что в купе с твоими гениальными программами наши пары легко могут быть в топе на мировой арене😁
+9
0
+9
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Валерий Петров
Авербух в своем репертуаре - и нашим, и вашим, да проскочить между каплями дождя.
+3
0
+3
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Rush
Но Мозер сказала о выдающихся парах.
ОИ ПРОШЛИ. В Пхенчхане и Пекине.
Кто выдающиеся пары у нас?
Хорошие - да.
Очень хорошие - да.
Но не выдающиеся!!!
Ждем - с. Выдающихся.
+2
-1
+1
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Утренняя Аврора
Авербух хочет, ставить программы парам Мозер. Поэтому он так лоялен. Вечно пытается сидеть на двух стульях. Хитрый......
+1
0
+1
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Elena Savanuk
Ответ Верю-не верю
Чета теряешь хватку, Изяславич! Надо было добавить, что в купе с твоими гениальными программами наши пары легко могут быть в топе на мировой арене😁
Ага )) Как он не все точки на "и" сумел поставить...
+1
0
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