Илья Авербух: «У нас очень хорошие пары, но Мозер имеет право на свое мнение»
Илья Авербух прокомментировал слова Нины Мозер об отсутствии выдающихся пар в России.
«Нина Мозер, безусловно, уважаемый специалист, имеющий колоссальный вес в мире фигурного катания. Точно не буду с ней спорить, но если брать по глобальному гамбургскому счету, то парное фигурное катание всегда было флагманским в нашей стране.
У нас очень хорошие пары, но Нина Михайловна абсолютно имеет право на свое мнение», – сказал Авербух.
Нина Мозер: «Есть ли среди российских пар выдающиеся? Пока таких не вижу»
ОИ ПРОШЛИ. В Пхенчхане и Пекине.
Кто выдающиеся пары у нас?
Хорошие - да.
Очень хорошие - да.
Но не выдающиеся!!!
Ждем - с. Выдающихся.