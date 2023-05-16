Нина Мозер: «Есть ли среди российских пар выдающиеся? Пока таких не вижу»

Нина Мозер заявила, что не видит выдающихся спортивных пар в России.

Также тренер рассказала о проблемах в общении с судьями.

– Вы делали паузу после Олимпиады в Пхенчхане. Фигурное катание изменилось за это время?

– Да, сейчас очень изменилось поколение спортсменов и тренеров. Два олимпийских цикла я занималась только заслуженными мастерами спорта и крупнейшими соревнованиями. Потом, когда сделала паузу и реально объявила об этом, все говорили: «Да ладно, куда она денется». А у меня было очень много интересной жизни, например, организовывала международные семинары и сборы. Рука всегда была на пульсе. Может быть, даже в большей мере.

Но из внутренней кухни выпала на четыре года. И когда вернулась, поняла, к примеру, что не знаю новых судей, они массово выросли, как грибы. Среди них есть люди, которые никогда не были высококвалифицированными спортсменами, но теперь оценивают твою работу и рассказывают, что правильно, а что – нет. И ты не понимаешь, по каким критериям они это делают. Вот это самое страшное. Причем сейчас ты не можешь подойти и задать вопрос, потому что этика не позволяет. Судьи не могут общаться, тренер не может спросить. Ты как дурак ходишь, не понимая, что надо делать.

– В России много хороших спортивных пар. Есть среди них выдающиеся?

– Пока я таких не вижу.

– Какими качествами должна обладать пара, чтобы стать такой же великой, как – ?

– Это соединение всего – красивое катание, стиль, культура, – сказала .