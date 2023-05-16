Нина Мозер: «Есть ли среди российских пар выдающиеся? Пока таких не вижу»

Теги Татьяна Волосожар Максим Траньков сборная России судьи пары Нина Мозер Фигурное катание

Нина Мозер заявила, что не видит выдающихся спортивных пар в России.

Также тренер рассказала о проблемах в общении с судьями.

– Вы делали паузу после Олимпиады в Пхенчхане. Фигурное катание изменилось за это время?

– Да, сейчас очень изменилось поколение спортсменов и тренеров. Два олимпийских цикла я занималась только заслуженными мастерами спорта и крупнейшими соревнованиями. Потом, когда сделала паузу и реально объявила об этом, все говорили: «Да ладно, куда она денется». А у меня было очень много интересной жизни, например, организовывала международные семинары и сборы. Рука всегда была на пульсе. Может быть, даже в большей мере.

Но из внутренней кухни выпала на четыре года. И когда вернулась, поняла, к примеру, что не знаю новых судей, они массово выросли, как грибы. Среди них есть люди, которые никогда не были высококвалифицированными спортсменами, но теперь оценивают твою работу и рассказывают, что правильно, а что – нет. И ты не понимаешь, по каким критериям они это делают. Вот это самое страшное. Причем сейчас ты не можешь подойти и задать вопрос, потому что этика не позволяет. Судьи не могут общаться, тренер не может спросить. Ты как дурак ходишь, не понимая, что надо делать.

– В России много хороших спортивных пар. Есть среди них выдающиеся?

– Пока я таких не вижу.

– Какими качествами должна обладать пара, чтобы стать такой же великой, как ВолосожарТраньков?

– Это соединение всего – красивое катание, стиль, культура, – сказала Мозер.

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19 комментариев

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a71
Раз они не мои, мозеровские, значит невыдающиеся.
+31
0
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Olga.t
Это выплеск зависти от Мозер?
Что-то она совсем заблудилась в мире фигурного катания)
+20
0
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Александр Шульгин
А Мозер была успешной спортсменкой? По ее логике ей и тренировать нельзя
+17
-1
+16
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Oleandra
Побежали к Тутберидзе.. конечно невыдающиеся.. были бы выдающиеся - знали бы куда бежать..
+17
-2
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Oksana-tg
А чего это вдруг Мозер решила голос подать? Очень интересно.
Аккурат после побега "невыдающихся" Бойковой и Козловского от Москвиной, у которой остались "невыдающиеся" Мишина и Галлямов, в штаб ТШТ, где уже тренируются и вполне успешно выступают "невыдающиеся" Тарасова и Морозов.
А надо было БК к Мозер перебегать, что ли???
+10
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Анастасия Внукова
Кто бы сомневался, что Мозер лучше удавится, чем похвалит конкурентов. Трудно осознавать, что парное катание без нее не загнулось и движется вперед несмотря ни на что. "Невыдающиеся пары" по техническому уровню превосходят бывшие пары Мозер.
+7
0
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InnaPr16
Как то неприятно читать….. Осадочек остался😕
+5
-1
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galik55
Ответ Oksana-tg
А чего это вдруг Мозер решила голос подать? Очень интересно. Аккурат после побега "невыдающихся" Бойковой и Козловского от Москвиной, у которой остались "невыдающиеся" Мишина и Галлямов, в штаб ТШТ, где уже тренируются и вполне успешно выступают "невыдающиеся" Тарасова и Морозов. А надо было БК к Мозер перебегать, что ли???
Она БК не простит , что обошли тренировавшихся у нее итальянцев. Но БК тогда классно откатали и были техничнее и вкуснее итальянцев
+3
0
+3
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Elenavasilevna
" Судьи не могут общаться, тренер не может спросить. Ты как дурак ходишь, не понимая, что надо делать." Вот! Я тоже давно уже считаю, что после каждого крупного турнира нужен разбор полетов, где бы собрались вместе тренеры, судьи и объяснили друг другу свою позицию. Чтобы и судьи слушали друг друга, повышали свою квалификацию, более ответственно относились к судейству, зная, что придется объяснить свои оценки и тренеры понимали в каком направлении нужно двигаться. Тогда меньше было бы недовольства друг другом. Семинары нужно у нас организовывать, а не за границей.
+3
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Флер де Лис
Волосожар, может, и великая. Но Траньков? 🤣
+2
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Elenavasilevna
У нас есть МГ и БК, были бы международные старты, с ними нынешние чемпионы мира, призеры и рядом бы не стояли))) У каждой из пар свои поклонники, я, например, очень люблю БК. У них есть и стиль, и красота катания, ребята усложняются. Молодые, дерзкие , заряженные на работу. Тьфу, тьфу, если без травм пара будет высочайшего уровня. Один минус- ушли не к Мозер)))) Подрастает много молодых пар, которые делают то, что не делает никто в мире. Вообще наши парники - сильнейшие и так говорить про них как то не комильфо, тем более человеку, который считает себя профи в этом плане.
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Elenavasilevna
Ответ garovatat
Мозер крайне ядовита и завистлива... и не воспитана к тому же, несмотря на возраст. Да, Траня с Таней были великолепны, но ТМ тоже! Разве они не выдающиеся?? Разве их пекинские блестящие прокаты не высшее искусство?? Они были лучше батарейкиных, при всем к ним уважении, их проги были лучше. Да, СХ уровня ЧМ2019 были не превзойденны, но не в Пекине
По Пекину согласна, китайцам помогло то, что они катали дома, ТМ конкретно на ОИ были их ничем не хуже. Выдали прокат жизни в нужный момент))
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Elenavasilevna
Ответ garovatat
Именно! В короткой их придержали, поставили китайцев сверху и отдали им мировой рекорд. Очень обидно. Вот уж у кого натурально, серебро с золотым отливом, так это у ТМ!
Этого и стоило ожидать, пример- Сотникова в Сочи: была не хуже Юны, но и не лучше. Прокаты были практически равны , но первенство отдали Аделине. )) Китайцы тоже были хороши, да еще и у себя дома, тут понятно , как бы не обидно было за наших.
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garovatat
Мозер крайне ядовита и завистлива... и не воспитана к тому же, несмотря на возраст. Да, Траня с Таней были великолепны, но ТМ тоже! Разве они не выдающиеся?? Разве их пекинские блестящие прокаты не высшее искусство?? Они были лучше батарейкиных, при всем к ним уважении, их проги были лучше. Да, СХ уровня ЧМ2019 были не превзойденны, но не в Пекине
+6
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Маргарита В Сафронова
Ну, на фоне великой Мозер все другие, конечно, меркнут.
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Mikhail Lopatin
"Да, сейчас очень изменилось поколение спортсменов и тренеров". Да Тамара Николаевна вроде не так уж изменилась. :)) Или Мозер ее не признала после паузы? :)
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garovatat
Ответ Elenavasilevna
По Пекину согласна, китайцам помогло то, что они катали дома, ТМ конкретно на ОИ были их ничем не хуже. Выдали прокат жизни в нужный момент))
Именно! В короткой их придержали, поставили китайцев сверху и отдали им мировой рекорд. Очень обидно. Вот уж у кого натурально, серебро с золотым отливом, так это у ТМ!
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Vendetta4111323
Ответ Elenavasilevna
Этого и стоило ожидать, пример- Сотникова в Сочи: была не хуже Юны, но и не лучше. Прокаты были практически равны , но первенство отдали Аделине. )) Китайцы тоже были хороши, да еще и у себя дома, тут понятно , как бы не обидно было за наших.
Юна прыгала в кп Лутц-тулуп, а Сотникова скакала два тулупа, которые сейчас даже в новисах никто не делает
Это Юне оценки придержали
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