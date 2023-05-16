Мозер о рукоприкладстве: «Не пользуюсь такими методами. У меня есть слово, тихо сказанное. Чтобы разбудить во мне Монсеррат Кабалье, надо очень сильно вывести меня из себя»

Теги сборная России пары Нина Мозер Фигурное катание

Тренер Нина Мозер считает недопустимым рукоприкладство в спорте.

– Сейчас в СМИ очень широко обсуждаются факты рукоприкладства в фигурном катании. Допустимо ли такое обращение тренера с учениками?

– Ясно, что ответ – недопустимо. В нашей жизни это перешло и на другие сферы. Кто угодно и где угодно может нахамить тебе, обозвать или толкнуть. Почему-то это присутствует и в семье. Мужчина по отношению к женщине может позволить себе что-то такое сделать. Почему только к тренерам вопрос? Мы же живем в этом. Давайте сами будем жить по-другому, подойдем к зеркалу и начнем что-то в себе менять.

Но я никого не оправдываю. Сама такими методами не пользуюсь. У меня есть слово, тихо сказанное. Оно имеет больше силы, чем любое другое действие. Я давно выбрала этот путь и не собираюсь его менять. Чтобы разбудить во мне Монсеррат Кабалье, надо очень сильно вывести меня из себя. Но в руки я ничего не возьму.

– Какой должна быть реакция федерации на такие случаи?

– Надо разбираться и пытаться бороться с этим. Если бы с этим боролись во всех сферах, наверное, в тюрьмах не сидело бы столько людей. Но у всех есть объяснения своим поступкам, – сказала Мозер.

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3 комментария

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Лека-Лека
Проще небу опуститься на землю, чем Мозер станет Монсерат. Не по Сеньке шапка
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