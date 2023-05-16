Мозер о провале Коляды в командном турнире Олимпиады-2018: «После этой короткой носилась с ним, как со своим ребенком. Сказала журналистам: «Вы зачем человека добиваете?»

Теги сборная России Пхенчхан-2018 пары мужское катание Нина Мозер Михаил Коляда командные соревнования Фигурное катание

Нина Мозер высказалась о провале Михаила Коляды в командном турнире Олимпиады-2018.

– Журналисты могут повлиять на происходящее внутри вида спорта и его развитие?

– Нет!

– А что они должны делать? В чем, на ваш взгляд, заключается роль спортивной журналистики?

– Интересный вопрос. Я всегда говорю журналистам: «имейте совесть». Не забуду, когда Миша Коляда на Олимпиаде провалился. Я как раз только приехала в Пхенчхан. Смотрю, что за маленький человек в этой серой мышиной форме окружен журналистами. А ему еще произвольную катать. Я его в охапку и говорю: «Миша, забудь все, что сегодня было. Это было случайностью». Я-то знаю, почему это все случилось.

– Почему?

– Не буду говорить! Не только в Мише дело. И я после этой короткой носилась с ним, как со своим ребенком, потому что мои спортсмены тоже в этой команде.

В Русском доме меня попросили дать интервью. Я пришла и сразу сказала журналистам: «У вас всех совесть есть?! Что же вы делаете? Вы что думаете, он приехал сюда специально, чтобы провалиться? Вы зачем человека так добиваете? Ему помочь надо, поддержать его. А вы что?» Один вообще леща ему собирался дать. Ну что это?

Поэтому журналисты должны быть людьми, а у нас по большей части нелюди. Все! Я вообще эту Олимпиаду не забуду. Когда вернулась сюда, всем сказала никогда о ней со мной не говорить! Не хочу помнить, что я на ней была.

– С чем это связано?

– Причин много. Была, например, еще такая ситуация. Мальчики на Олимпиаде традиционно первыми катаются, потом пары. Миша провалился, восьмое место занял. И ко мне подходят бледные представители федерации – к тренеру, который должен тоже настроить и вывести на старт своих спортсменов – и говорят: «А вот у тебя тоже дебют. Твои-то выдержат?»

У меня сразу холодный пот по всему телу до мизинчиков. Я жестко ответила, что все нормально, мои в форме, и попросила оставить меня в покое. И мы выиграли короткую программу. Но этот момент я до сих пор помню, и до сих пор у меня немеют ноги, когда ко мне подходят взрослые дяденьки, – сказала тренер.

Говорят, Россия в 2018-м проиграла командный турнир Олимпиады из-за Коляды. Но это не совсем так: шансы на золото были призрачными

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15 комментариев

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chespo
Мозер сама может добить кого угодно, после выигранной КП так настроила ТМ, что они завалили ПП, и в итоге 4 место, а после ОИ совсем их бросила со словами, что они ей не интересны 🤦‍♂️
+11
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Olga.t
"Я-то знаю в чем было дело".
В чем?
Говорить не буду"

_______________
Просто классика жанра, я в восхищении))
+7
-1
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шампион
Помню, Погорилую как только не костерили за неумение нервы контролировать. Выкинули ее отовсюду. Точно такая же истеричка Мишинька Коляда - "не трогайте мальчика!"
+3
-1
+2
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Verysia
Ответ Olga.t
"Я-то знаю в чем было дело". В чем? Говорить не буду" _______________ Просто классика жанра, я в восхищении))
В мемуарах напишет.
+2
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Флер де Лис
Ответ Olga.t
А к Михаилу тогда действительно отношение было разное, и не только у журналистов.. Но в тот момент действительно не надо было его добивать.
Так Миша всегда косячил. Добивали его или нет.
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Olga.t
А к Михаилу тогда действительно отношение было разное, и не только у журналистов..

Но в тот момент действительно не надо было его добивать.
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AAPolyansky
Мозер большая мастерица говорить. Помнит ли она, что своих собственных спортсменов не смогла собрать, и, выиграв короткую программу, они провалили произвольную и уехали с деревянной медалью? будучи в лучшей своей форме за всю карьеру
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Olga.t
Ответ Флер де Лис
Так Миша всегда косячил. Добивали его или нет.
Не умеет настраиваться на важные старты.
Согласна.
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Mikhail Lopatin
Ответ chespo
Мозер сама может добить кого угодно, после выигранной КП так настроила ТМ, что они завалили ПП, и в итоге 4 место, а после ОИ совсем их бросила со словами, что они ей не интересны 🤦‍♂️
КП не ТМ выиграли. :) Они были близко, да, но всё-таки вторыми шли.
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Светлана М
Добивать они умеют, к сожалению
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Татьяна Семёновна
Я думаю, Мишу поддержать, защищать и готовить к ПП должен был родной тренер.
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Маргарита В Сафронова
А зачем вы сейчас человека добиваете этими воспоминаниями?
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AAPolyansky
Ответ Olga.t
"Я-то знаю в чем было дело". В чем? Говорить не буду" _______________ Просто классика жанра, я в восхищении))
да дело было в очередном стартовом Мишином мандраже - как было десятки раз до и десятки раз после. и зная это его тренер не облегчила программу а заставила катать в максимальной комплектации - чтобы он завалил просто всё
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imaxim
Ответ chespo
Мозер сама может добить кого угодно, после выигранной КП так настроила ТМ, что они завалили ПП, и в итоге 4 место, а после ОИ совсем их бросила со словами, что они ей не интересны 🤦‍♂️
Прокат был более-менее. Костюмы и постановка - фигня полная
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chespo
Ответ Mikhail Lopatin
КП не ТМ выиграли. :) Они были близко, да, но всё-таки вторыми шли.
Да, точно, китайцы были на 1.
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