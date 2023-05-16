Мозер о провале Коляды в командном турнире Олимпиады-2018: «После этой короткой носилась с ним, как со своим ребенком. Сказала журналистам: «Вы зачем человека добиваете?»

Нина Мозер высказалась о провале Михаила Коляды в командном турнире Олимпиады-2018.

– Журналисты могут повлиять на происходящее внутри вида спорта и его развитие?

– Нет!

– А что они должны делать? В чем, на ваш взгляд, заключается роль спортивной журналистики?

– Интересный вопрос. Я всегда говорю журналистам: «имейте совесть». Не забуду, когда Миша Коляда на Олимпиаде провалился. Я как раз только приехала в . Смотрю, что за маленький человек в этой серой мышиной форме окружен журналистами. А ему еще произвольную катать. Я его в охапку и говорю: «Миша, забудь все, что сегодня было. Это было случайностью». Я-то знаю, почему это все случилось.

– Почему?

– Не буду говорить! Не только в Мише дело. И я после этой короткой носилась с ним, как со своим ребенком, потому что мои спортсмены тоже в этой команде.

В Русском доме меня попросили дать интервью. Я пришла и сразу сказала журналистам: «У вас всех совесть есть?! Что же вы делаете? Вы что думаете, он приехал сюда специально, чтобы провалиться? Вы зачем человека так добиваете? Ему помочь надо, поддержать его. А вы что?» Один вообще леща ему собирался дать. Ну что это?

Поэтому журналисты должны быть людьми, а у нас по большей части нелюди. Все! Я вообще эту Олимпиаду не забуду. Когда вернулась сюда, всем сказала никогда о ней со мной не говорить! Не хочу помнить, что я на ней была.

– С чем это связано?

– Причин много. Была, например, еще такая ситуация. Мальчики на Олимпиаде традиционно первыми катаются, потом пары. Миша провалился, восьмое место занял. И ко мне подходят бледные представители федерации – к тренеру, который должен тоже настроить и вывести на старт своих спортсменов – и говорят: «А вот у тебя тоже дебют. Твои-то выдержат?»

У меня сразу холодный пот по всему телу до мизинчиков. Я жестко ответила, что все нормально, мои в форме, и попросила оставить меня в покое. И мы выиграли короткую программу. Но этот момент я до сих пор помню, и до сих пор у меня немеют ноги, когда ко мне подходят взрослые дяденьки, – сказала тренер.

Говорят, Россия в 2018-м проиграла командный турнир Олимпиады из-за Коляды. Но это не совсем так: шансы на золото были призрачными