Илья Авербух: «Была идея – может, Шевченко и Еременко остынут и встанут вместе? Это была потрясающая пара, но Игорь уехал»

Илья Авербух сообщил, что надеялся на воссоединение пары Софьи Шевченко и Игоря Еременко.

По окончании сезона-2021/22 фигуристы приняли решение о завершении карьеры и стали тренерами в группе Елены Масленниковой. Затем Шевченко возобновила карьеру и встала в пару с Андреем Ежловым.

«Сначала к нам в школу пришел Игорь, потом Соня. Была идея – может, они остынут и встанут вместе? Все-таки это была потрясающая пара. Но Игорь решил по-другому, он уехал, а Соня осталась, но потребность еще что-то сказать осталась.

У Андрея Ежлова потрясающее обаяние. Да и не сказать, что у нас армия партнеров. В любом случае, это украсит танцевальные соревнования. Тут как пойдет, я вижу, что Соня взяла хороший ориентир, вижу потенциал. Первый сезон все придут смотреть, как они выглядят, а вот через сезона два-три... Они еще молоды, все вполне возможно», – рассказал хореограф.