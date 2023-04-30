Илья Авербух: «Была идея – может, Шевченко и Еременко остынут и встанут вместе? Это была потрясающая пара, но Игорь уехал»

Теги Илья Авербух сборная России танцы на льду Софья Шевченко Игорь Еременко Андрей Ежлов Фигурное катание

Илья Авербух сообщил, что надеялся на воссоединение пары Софьи Шевченко и Игоря Еременко.

По окончании сезона-2021/22 фигуристы приняли решение о завершении карьеры и стали тренерами в группе Елены Масленниковой. Затем Шевченко возобновила карьеру и встала в пару с Андреем Ежловым.

«Сначала к нам в школу пришел Игорь, потом Соня. Была идея – может, они остынут и встанут вместе? Все-таки это была потрясающая пара. Но Игорь решил по-другому, он уехал, а Соня осталась, но потребность еще что-то сказать осталась.

У Андрея Ежлова потрясающее обаяние. Да и не сказать, что у нас армия партнеров. В любом случае, это украсит танцевальные соревнования. Тут как пойдет, я вижу, что Соня взяла хороший ориентир, вижу потенциал. Первый сезон все придут смотреть, как они выглядят, а вот через сезона два-три... Они еще молоды, все вполне возможно», – рассказал хореограф.

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sabina_katarina
Потрясающая пара, потрясающее обаяние - Авер любитель громких слов. И что там потрясающего было в паре ШЕ? Неедующая дева в нелепых танцах, напоминающих уроки физкультуры?
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elena Savanuk
Очень рада за Соню, которая решила возобновить свою спортивную карьеру. В добрый путь !
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Пафос у Авербуха зашкаливает, как обычно.
Средняя пара ШЕ, не более того. Да, могли бы кататься дальше и совершенствоваться, но разошлись... Никакой драмы нет.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дудабот Уно
Соня надеялась, что Игорь с ней в шоу продолжит кататься (аж прискакала за ним на тренерскую работу)), а Игорь решил продолжить спортивную карьеру, которую Соня ему прервала. Вот Соня (именно после отъезда) и стала искать ему замену. Скатаются - попадут в массовку, дуэтом больше шансов.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий