Ежлов о дуэте с Шевченко: «Мы можем добавить акробатики в элементах – входы, выходы, разные поддержки. Но сальто, скорее всего, не будем исполнять»

Андрей Ежлов рассказал о появлении танцевального дуэта с Софьей Шевченко.

«Мы катаемся вместе уже несколько недель. Соня работала тренером в нашей группе.

Был момент, когда ей нужно было поставить показательное выступление для Дня спорта в МГУ. Видели, наверное, наш совместный пост в соцсети? После этого начались шутки в сторону Сони: «Что, возвращаться в спорт не надумала?» Вот и дошутились!

Естественно, я воспользовался возможностью встать с Соней в пару, учитывая ее мастерство и опыт», – сказал Ежлов.

Фигурист публиковал в соцсетях видео с исполнением сальто на льду.

– Ждать ли сальто? Конечно! Прям появляться буду на льду с сальто через борт, ха-ха. Если серьезно, в хореодорожке вроде бы даже разрешено сальто при взаимодействии партнеров. Но, скорее всего, не будем его исполнять, все-таки это танцы, и всем хотелось бы увидеть скольжение, наверное.

Но в элементах добавить акробатики мы можем – входы, выходы, разные поддержки. Вообще я и все прыжки делал, но для шоу решил научиться делать сальто, когда в 16 лет ушел из спорта и решил кататься в шоу.

– Почему уходил?

– Травмы. Отдохнул, вылечился, немного покатался в шоу... И вернулся. Понял, что без спорта не смогу. И решил попробовать себя в танцах. Но остальные навыки остались при мне. Посмотрим, как их можно будет использовать, хочется выделяться, конечно, – цитирует Ежлова «Спорт-Экспресс».