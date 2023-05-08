Тарасова о первом сообщении Костомарова после госпитализации: «Это хорошо! Значит, ему становится лучше»

Татьяна Тарасова обрадовалась первому сообщению Романа Костомарова после госпитализации.

В январе Костомарова госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей. В начале апреля появилась информация, что состояние фигуриста улучшилось.

Сегодня Костомаров опубликовал фото в соцсети и впервые высказался о своей болезни.

«Мы с ним не общались. Он в больнице, и я его и его жену не беспокою. Опубликовал первое сообщение после госпитализации – это хорошо! Значит, ему становится лучше», – сказала .