Тарасова о первом сообщении Костомарова после госпитализации: «Это хорошо! Значит, ему становится лучше»

Теги Татьяна Тарасова Роман Костомаров Фигурное катание

Татьяна Тарасова обрадовалась первому сообщению Романа Костомарова после госпитализации.

В январе Костомарова госпитализировали с пневмонией. На фоне осложнений он перенес частичную ампутацию конечностей. В начале апреля появилась информация, что состояние фигуриста улучшилось.

Сегодня Костомаров опубликовал фото в соцсети и впервые высказался о своей болезни. 

«Мы с ним не общались. Он в больнице, и я его и его жену не беспокою. Опубликовал первое сообщение после госпитализации – это хорошо! Значит, ему становится лучше», – сказала Тарасова

4 комментария

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Алина Бель
похоже, никто из экспертов уже трубку не берет, когда со Спортса звонят. Одна ТАТ всегда на связи, сидит себе в кресле и комментирует любой факт, о котором ей только что рассказали. Извините, уважаемые журналисты Спортса, но это неуважение не только к вашим читателям, но и прежде всего к самой Тарасовой. Вот зачем ее дурочкой выставлять ?
+5
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+5
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Алина Бель
Ответ Анюточка Колыханова
источник Спорт-Экспресс
спасибо за уточнение, не права, не посмотрела источник ((( Спортс , значит, вообще только постит несуразности(((
+3
0
+3
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Валерий Петров
Ответ Анюточка Колыханова
источник Спорт-Экспресс
Опередили Спортс!
+1
0
+1
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Анюточка Колыханова
Ответ Алина Бель
похоже, никто из экспертов уже трубку не берет, когда со Спортса звонят. Одна ТАТ всегда на связи, сидит себе в кресле и комментирует любой факт, о котором ей только что рассказали. Извините, уважаемые журналисты Спортса, но это неуважение не только к вашим читателям, но и прежде всего к самой Тарасовой. Вот зачем ее дурочкой выставлять ?
источник Спорт-Экспресс
+1
-1
0
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