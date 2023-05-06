Строительство ледового дворца Этери Тутберидзе в Москве планируется завершить в 2024 году
Ледовый дворец Этери Тутберидзе в Москве планируют достроить в 2024 году.
Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По словам Бочкарева, общая строительная готовность объекта на сегодняшний день – порядка 80%.
Чиновник уточнил, что уже готов конструктив здания, идет монтаж подсветки по периметру, выполняется витражное остекление фасадов, продолжается чистовая отделка.
«Планируем в следующем году завершить строительство.
Здесь будут проходить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу.
В свободное от тренировок профессиональных спортсменов время спорткомплекс смогут посещать все желающие.
Технологическое задание и концепция спортивного комплекса разработана совместно с заслуженным тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе», – сказал Бочкарев.
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