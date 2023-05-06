Ледовый дворец Этери Тутберидзе в Москве планируют достроить в 2024 году.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам Бочкарева, общая строительная готовность объекта на сегодняшний день – порядка 80%.

Чиновник уточнил, что уже готов конструктив здания, идет монтаж подсветки по периметру, выполняется витражное остекление фасадов, продолжается чистовая отделка.

«Планируем в следующем году завершить строительство.

Здесь будут проходить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу.

В свободное от тренировок профессиональных спортсменов время спорткомплекс смогут посещать все желающие.

Технологическое задание и концепция спортивного комплекса разработана совместно с заслуженным тренером по фигурному катанию », – сказал Бочкарев.