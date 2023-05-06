Строительство ледового дворца Этери Тутберидзе в Москве планируется завершить в 2024 году

Теги сборная России Этери Тутберидзе Фигурное катание

Ледовый дворец Этери Тутберидзе в Москве планируют достроить в 2024 году.

Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По словам Бочкарева, общая строительная готовность объекта на сегодняшний день – порядка 80%.

Чиновник уточнил, что уже готов конструктив здания, идет монтаж подсветки по периметру, выполняется витражное остекление фасадов, продолжается чистовая отделка.

«Планируем в следующем году завершить строительство.

Здесь будут проходить тренировки и соревнования по фигурному катанию и хоккею, а также ледовые шоу.

В свободное от тренировок профессиональных спортсменов время спорткомплекс смогут посещать все желающие.

Технологическое задание и концепция спортивного комплекса разработана совместно с заслуженным тренером по фигурному катанию Этери Тутберидзе», – сказал Бочкарев. 

63 комментария

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Ostinato
Ответ Пользователь Гугла
вот увидите, через пару тройку лет, она станет как Винер, тренером сборной и на ее арене будет тренироваться вся сборная, причем по всем видам, очень амбициозная женщина и умеющая достигать своих целей
И при этом гарантировано приносящая результат. Что еще нужно от спортивного тренера?
+63
-13
+50
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Пользователь Гугла
вот увидите, через пару тройку лет, она станет как Винер, тренером сборной и на ее арене будет тренироваться вся сборная, причем по всем видам, очень амбициозная женщина и умеющая достигать своих целей
+50
-18
+32
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Kareglazaya
Ответ Пользователь Гугла
вот увидите, через пару тройку лет, она станет как Винер, тренером сборной и на ее арене будет тренироваться вся сборная, причем по всем видам, очень амбициозная женщина и умеющая достигать своих целей
Если есть результаты, то почему бы и нет.
+31
-11
+20
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Светлана Менова
Ответ Евгения Гринева
Не завидуйте, лучше возмущайтесь теми, кому строят катки в частную собственность
Ага, Плющенко типа можно на областном бюджете сидеть, а Тутберидзе на городском нельзя)))
+14
-3
+11
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D-r. Peter
Пусть так и называется: Дворец Этери Тутберидзе. Огромная надпись на фасаде.
+18
-9
+9
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garovatat
Ответ Пользователь Гугла
вот увидите, через пару тройку лет, она станет как Винер, тренером сборной и на ее арене будет тренироваться вся сборная, причем по всем видам, очень амбициозная женщина и умеющая достигать своих целей
И это было бы отлично! Потому что Этери, как и Винер, как и Покровская, одержима своим делом и феноменально результативна, умна, амбициозна, строга и требовательна ко всем, начиная с себя, абсолютная перфекционастка. И да - талантище! Это лучшее, что могло бы случиться с ФК. Но боюсь как бы рудковские не пролезли по кумовству. И это худшее, что может случиться с ФК...
+11
-3
+8
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Olga.t
Ответ Е...С
Мадам уже государственное имущество себе присваивает.
Из чего это следует?
+12
-4
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Биатлонная зима
Родниной Лужков тоже отгрохал каток и че?
Хоть Этери пашет ,
как машинка в отличии от Родниной показывая результаты своих учеников
+11
-3
+8
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Misson
Ответ Татьяна Семёновна
Бочкарев сказал, что общая строительная готовность - 80%. А за 8 месяцев текущего года оставшиеся 20% не достроят что ли? В прошлом году летом начальник строительства сказал ТШТ, что к концу 2023 года дворец сдадут, и ЭГТ радостно объявила, что в начале 2024 года они начнут заезжать в новое здание катка! И что же получается? Переезд откладывается на неопределенное время? Умеют у нас "надежды подавать"... Ну непонятно из высказывания г.Бочкарева - в назначенный срок сдадут в эксплуатацию дворец или нет?!
Так внутри надо оснащать техническим оборудованием - морозильными установками, электроникой, лифтами, электроподстанцией, бойлерной и т.д. Хорошее оборудование чье? Импортное. А что там ныне с импортом? Трудности. Это еще хорошо, что правительство в полном объеме выполняет свои финансовые обязательства. При таких финансово-экономических тенденциях как сейчас, уже на следующий бюджетный год начнут секвестировать расходы, не связанные с обороной, первейшими социальными расходами, энергетикой, обслуживанием гос. долга.
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Delirium
Ответ Додик Аксель
Не скоро ледовый дворец для Хрустального строится как готовятся чемпионы в их стенах... Стыдно должно быть московскому руководству и строителям за этот долгострой.
Почему долгострой? Еще год назад говорили, что начало эксплуатации в конце 2023, а окончательно доделают все в начале 2024.
+8
-2
+6
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Додик Аксель
Не скоро ледовый дворец для Хрустального строится как готовятся чемпионы в их стенах... Стыдно должно быть московскому руководству и строителям за этот долгострой.
+19
-14
+5
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Евгения Гринева
Ответ Е...С
А что с ним?
Травму получил, не вышел катать на шоу
+5
0
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Karamazoff
Ледовый дворец Этери Тутберидзе увенчает огромная ледовая статуя Этери Тутберидзе.
+19
-14
+5
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Marya Y
Ответ Е...С
Мадам уже государственное имущество себе присваивает.
Ей лично Путин на встрече после ОИ-18 пообещал. Медведева вопрос задавала.
+10
-5
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garovatat
Ответ D-r. Peter
Пусть так и называется: Дворец Этери Тутберидзе. Огромная надпись на фасаде.
Подобные дешовые фанфаронские трюки и примитивный крикливый маркетинг - это прерогатива горок. Вот там клювокрылый профиль будет отштампован на всех тропаревских фасадах, не сумлевайтесь!)))
+9
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Е...С
Ответ Евгения Гринева
Травму получил, не вышел катать на шоу
Жаль, здоровья Арсению. Надеюсь, ничего серьезного.
+6
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Адриана
Ответ D-r. Peter
Пусть так и называется: Дворец Этери Тутберидзе. Огромная надпись на фасаде.
Пусть так и будет.
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Jessi
Ответ Karamazoff
Ледовый дворец Этери Тутберидзе увенчает огромная ледовая статуя Этери Тутберидзе.
В белом пальто !
+18
-14
+4
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Евгения Гринева
Ответ Ezhevika33
Хорошо пристроилась к бюджету.
Не завидуйте, лучше возмущайтесь теми, кому строят катки в частную собственность
+12
-8
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Валерий Петров
Ответ Е...С
Мадам уже государственное имущество себе присваивает.
Пруфы есть, или Лев Толстой?
+6
-2
+4
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Е...С
Ответ Jessi
Странно , что нет новости про Федотова
А что с ним?
+3
0
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Misson
Ответ 22somebody22
Что-то долго копаются.Но,если БК уже сейчас решили перейти в ТШТ,то льда им,все-таки,должно хватать. Евгений Викторович,наверное,вперёд Георгиевны откроет филиал своей академии в Москве😏
От Тутберидзе в данном вопросе ничего не зависит. Если бы её поставили руководить строительством, то можно быть уверенным на 110%, что ЭГ бы завершила объект в самые сжатые сроки. Она дама серьезная и суперответственная!
+4
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Karamazoff
Ответ Jessi
В белом пальто !
Пальто каждый день будет новое.
+14
-11
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garovatat
Ответ Karamazoff
Ледовый дворец Этери Тутберидзе увенчает огромная ледовая статуя Этери Тутберидзе.
Одна статуя всего с пол ### будет водворена в тропарево))) причем как внутри так и снаружи. Причем в этот раз может это будет даже диптих в обнимку с любимой неутомимой. Или триптих! Третий - будущий десятикратный - пример и вдохновение для всех малышей. Вот это будет "красииииво", как всегда обещает самая цитирцемая главтренша, она же авторша винигрет-шоу и контрактиков западного образчика. Да)))
+7
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Александр Скворцов
Этери уникальный человек, она настоящая королева среди тренеров по ФК и достойна собственного ледового дворца.
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-2
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