Мурамото и Такахаси объявили о завершении карьеры
Японский танцевальный дуэт Кана Мурамото и Дайсуке Такахаси объявили о завершении карьеры.
Об этом сообщает World Figure Skating.
В этом сезоне дуэт занял 11-е место на чемпионате мира. Также на их счету бронза Гран-при Японии-2020/21 и серебро чемпионата четырех континентов-2021/22.
Мурамото 30 лет. До 2018-го она выступала вместе с Крисом Ридом.
37-летний Такахаси до перехода в танцы соревновался в одиночном катании. Он чемпион мира и бронзовый олимпийский призер 2010 года.
Не неожиданно, хотя и обидно, что "по блату" поехали на ОИ другие, да зря съездили.
КанаДай скорей всего будут в шоу много по Японии, плюс работа в Киношита Академии, ну может и давняя мечта совместного шоу с Мао подгребёт.
В любом случае- завтра пресска.