Мурамото и Такахаси объявили о завершении карьеры

Теги танцы на льду Дайсуке Такахаси сборная Японии мужское катание Кана Мурамото Фигурное катание

Японский танцевальный дуэт Кана Мурамото и Дайсуке Такахаси объявили о завершении карьеры.

Об этом сообщает World Figure Skating.

В этом сезоне дуэт занял 11-е место на чемпионате мира. Также на их счету бронза Гран-при Японии-2020/21 и серебро чемпионата четырех континентов-2021/22.

Мурамото 30 лет. До 2018-го она выступала вместе с Крисом Ридом.

37-летний Такахаси до перехода в танцы соревновался в одиночном катании. Он чемпион мира и бронзовый олимпийский призер 2010 года.

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mira Val
Очень будет не хватать. 💜
+11
-1
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MockingBird
Как жаль((( такой самобытный был дуэт... 😞
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Darya-yeNoor
Завтра пресс-конференция будет. Подробности скажут.
Не неожиданно, хотя и обидно, что "по блату" поехали на ОИ другие, да зря съездили.
КанаДай скорей всего будут в шоу много по Японии, плюс работа в Киношита Академии, ну может и давняя мечта совместного шоу с Мао подгребёт.
В любом случае- завтра пресска.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ирина С
Невероятно жаль! Для меня это просто удар: безмерно люблю и уважаю Дайса. Была счастлива снова видеть его на льду, наслаждаться его катанием. Таких талантливых и харизматичных фигуристов мало. Дуэт Каны и Дайса был потрясающим, живым, настоящим! Кане и Дайсукэ удачи на новом этапе жизни. Пусть всё у них будет хорошо!
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alina Kernes
Теперь Дайс просто обязан встать в пару с Ламбьелем! Или с Сизей? 🤔
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Леличек
Не удивлена.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Elena Savanuk
Довольно неожиданно...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий