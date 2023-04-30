Тарасова о смерти Вячеслава Зайцева: «Это был выдающийся человек, художник, он опережал время на много лет вперед. Мне очень жаль, я плачу»

Татьяна Тарасова отреагировала на смерть модельера Вячеслава Зайцева.

Зайцев скончался в возрасте 85 лет.

«Это был выдающийся человек, художник, он опережал время на много лет вперед. Я совершенно обожала его нескончаемый талант, обожала его как человека с потрясающими качествами, настоящая добрятина.

Мне очень жаль, я плачу», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.