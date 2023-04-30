Тарасова о смерти Вячеслава Зайцева: «Это был выдающийся человек, художник, он опережал время на много лет вперед. Мне очень жаль, я плачу»

Теги Татьяна Тарасова стиль Фигурное катание

Татьяна Тарасова отреагировала на смерть модельера Вячеслава Зайцева.

Зайцев скончался в возрасте 85 лет.

«Это был выдающийся человек, художник, он опережал время на много лет вперед. Я совершенно обожала его нескончаемый талант, обожала его как человека с потрясающими качествами, настоящая добрятина.

Мне очень жаль, я плачу», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

1 комментарий

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Allbee
Человек выдающийся, светлая память. Господи, но тут то это зачем, Спортс, вы каждый комментарий Тарасовой собрались выкладывать?
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