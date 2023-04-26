Алина Загитова стала бренд-амбассадором «Татнефти»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала бренд-амбассадором компании «Татнефть».

Об этом сообщается в соцсетях компании.

«Очень рада быть в команде «Татнефти». Татарстан для меня особое место, здесь я росла, впервые встала на коньки.

Во многом опыт, который я получила в Татарстане, позволил мне стать олимпийской чемпионкой.

«Татнефть» очень много уделяет внимания развитию детского спорта, и я рада, что смогу вместе с компанией участвовать в этом», – сказала Загитова. 

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4 комментария

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Серега Москалев
Алина любит врать когда дело касается денег (татарка все таки) выросла она в Ижевске.
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Андрей Красин
Ответ mtoo
Отличная новость!
Действительно, отличная новость. Но многим не понравится - кушать сегодня не смогут. Тем лучше)
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