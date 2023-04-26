Алина Загитова стала бренд-амбассадором «Татнефти»

Олимпийская чемпионка Алина Загитова стала бренд-амбассадором компании «Татнефть».

Об этом сообщается в соцсетях компании.

«Очень рада быть в команде «Татнефти». Татарстан для меня особое место, здесь я росла, впервые встала на коньки.

Во многом опыт, который я получила в Татарстане, позволил мне стать олимпийской чемпионкой.

«Татнефть» очень много уделяет внимания развитию детского спорта, и я рада, что смогу вместе с компанией участвовать в этом», – сказала Загитова.

Вселенная Алины Загитовой: путь от непринятия бомондом к слепому обожанию