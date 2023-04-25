«Сегодня замечательный день. Я прожила невероятные эмоции». Алина Загитова провела мастер-класс в Альметьевске
Олимпийская чемпионка Алина Загитова провела мастер-класс в Альметьевске.
«Сегодня – замечательный день! Я прожила невероятные эмоции и провела мастер-класс в окружении маленьких деток, невероятно талантливых, сильных, целеустремленных спортсменов.
Для меня это не просто мастер-класс, а нечто большее... Ведь я приехала в особое место: здесь прошло мое детство, где я впервые встала на коньки! Можно даже сказать, что именно благодаря этому льду, я стала олимпийской чемпионкой.
Вы, наверное, уже догадались, что сегодня я была в Альметьевске.
Благодаря таким мероприятиям ты ощущаешь важность развития спорта, и сегодня это был праздник скорее не для деток, а для меня – и это бесценно!
Я уверена, что именно этот лед в Альметьевске поможет каждой юной звездочке добиться своей цели и воплотить свою мечту в реальность – стать олимпийским чемпионом. Спасибо вам за этот прекрасный день», – написала Загитова.
Знаковый лёд для Алины! И не могу отметить, какие же прелестные малыши на фото с нашей прекрасной чемпионкой❤️
Алина амбассадор Татнефти