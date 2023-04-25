«Сегодня замечательный день. Я прожила невероятные эмоции». Алина Загитова провела мастер-класс в Альметьевске

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова провела мастер-класс в Альметьевске.

«Сегодня – замечательный день! Я прожила невероятные эмоции и провела мастер-класс в окружении маленьких деток, невероятно талантливых, сильных, целеустремленных спортсменов.

Для меня это не просто мастер-класс, а нечто большее... Ведь я приехала в особое место: здесь прошло мое детство, где я впервые встала на коньки! Можно даже сказать, что именно благодаря этому льду, я стала олимпийской чемпионкой.

Вы, наверное, уже догадались, что сегодня я была в Альметьевске.

Благодаря таким мероприятиям ты ощущаешь важность развития спорта, и сегодня это был праздник скорее не для деток, а для меня – и это бесценно!

Я уверена, что именно этот лед в Альметьевске поможет каждой юной звездочке добиться своей цели и воплотить свою мечту в реальность – стать олимпийским чемпионом. Спасибо вам за этот прекрасный день», – написала Загитова

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93 комментария

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Птичка певчая
А ещё Алина стала бренд-амбассадором ТАТ нефти.
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Фрида Ремарк
Тренер по фигурному катанию Дамира Пичугина, которая в Альметьевске поставила на лед будущую олимпийскую чемпионку Алину Загитова, рассказала о том, как она начинала спортивную карьеру: По ее словам, мама Загитовой очень внимательно следила за успехами дочери. "Отец Ильназ тоже принимал участие в спортивной судьбе, на коньки Алину мы ставили в четыре руки... Когда уже Загитовы уезжали из Альметьевска, я просила маму Ляйсан: "Не бросайте фигурное катание, у вас растет будущая олимпийская чемпионка", - добавила Пичугина.

Знаковый лёд для Алины! И не могу отметить, какие же прелестные малыши на фото с нашей прекрасной чемпионкой❤️
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Тихонида
Спортс, там Алина сегодня стала амбассадором Татнефти. Поздравите её?)
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Андрей Красин
Очень эмоциональный пост от Алины) Отличное мероприятие получилась, судя по фото и отзывам.
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Птичка певчая
Ответ Perfeksionistka
А Сотникова и Щербакова знают, что они ОЧ благодаря льду в Альметьевске? Алиночка = пафос + глупость..
При чем здесь другие? Алина говорит о себе, а в отношении юных звёздочек употребляет будущее время. Вам так хотелось прицепиться к словам Алины, вот вы и сели в лужу.
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IrinaVS
Алина - молодец, что побывала в родных краях, на катке, где делала первые шаги. Для детей, только начинающих свой путь в спорте, мастер-класс от олимпийской чемпионки, обладательницы всех титулов в ЖО - это огромная мотивация. Отдельное спасибо фотографу, столько прекрасных кадров.
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Маргарита В Сафронова
Алина подарила своему городу исторические победы. На неҿ будут равняться. Здорово, переживать такие эмоции будучи совсем молодой. Удивительная судьба у Алины.
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Anna D
вот это новость)))
Алина амбассадор Татнефти
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Фира Фасхутдинова
Ответ Perfeksionistka
А Сотникова и Щербакова знают, что они ОЧ благодаря льду в Альметьевске? Алиночка = пафос + глупость..
Глупость - это то, что Вы написали.
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Jane Earlosofical
Ответ Александр Шульгин
Вот хорошая новость но вам опять надо с кем-то сравнивать, а просто порадоваться нельзя
а мне честно интересно было посмотреть, как работают девы с детьми. и каково было обнаружить разительное превосходство именно Алины. её всегда полощут сми превознося других, а в реальности она очень яркая личность и правда выделяется на фоне других.
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fillette
А про то, что Алина туда приехала в качестве нового амбассадора Татнефти, будет?;)
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Toba Door
Алина стала амбросодором татнефть, почему об этом не пишут, не хотят расстраивать хейтерню
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Пользователь Гугла
ха, ха хейтеры, Алина амбассадор татнефти, второй нефтяной компании после росснефти в россии и входящей в 20 ку мировых нефтяных компаний,
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Фира Фасхутдинова
Ответ Iuasamotu
Сто пудов, что Алинка ни одного имени альметьевского ребёнка не запомнила, но воздушные пары её тщеславия несут и несут эту бедную лошадку в пустоту
Мастер-классы проводятся не для запоминания имён. Так что Ваш «литературный пафосный» слог во второй половине комментария не несёт никакого смысла.
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Птичка певчая
Ответ Бедоносец
Ещё с прошлого амбассадорства объежаю эти заправки стороной.
На велосипеде.
+14
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Lilek Li
Алина занимается хорошим делом. Развивает ФК по всей стране. Да и другие девчонки, те, кто проводят МК, тоже молодцы. Детки ждут своих любимых фигуристов, по всей стране. Мечты сбываются)
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Андрей Красин
Ответ Тихонида
Спортс, там Алина сегодня стала амбассадором Татнефти. Поздравите её?)
О, отличная новость. Наконец Татнефть начинает понимать, у кого настоящая история успеха.
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Jane Earlosofical
Ответ Бедоносец
Ещё с прошлого амбассадорства объежаю эти заправки стороной.
везёт заправкам.
+12
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olvl
Алина такая счастливая рядом с детьми. И пост очень эмоциональный и искренний. Очень рада за Алину и за детей. Стало теплее на душе.
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-3
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IrinaVS
Ответ Птичка певчая
А ещё Алина стала бренд-амбассадором ТАТ нефти.
Поздравляю Алину с контрактом! Самый лучший амбассадор!
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Птичка певчая
Ответ Александр Шульгин
Ну на ТАТ нефть только Валиева с Загитовой могут претендовать по происхождению так что ваше заявление глупое
Не расстраивайтесь. Вы же поклонник Алины. 🤣🤣🤣
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Lana-shu
Очень насыщенный день у Алины. С приятным бонусом . Поздравляю.
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Вера Подгорных
Ответ *MVP*
по отзывам ботов? 🤣
Боты здесь только от Матуа, от футбола в основном.
+9
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Светлана Толасова
Какой насыщенный и, самое главное, позитивный день сегодня у Алины! Самые искренние поздравления Алине, теперь она бренд-амбассадор компании Татнефть 👏👍 Успехов Алине во всёх её начинаниях!!!
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Olgacher
Ответ несахар
вот, детки, мудрость от алины: если хотите стать олимпийскими чемпионками, то приезжайте на каток в альметьевск. "Я уверена, что именно этот лед в Альметьевске поможет каждой юной звездочке добиться своей цели и воплотить свою мечту в реальность - стать Олимпийским Чемпионом" - написала алина. как же это пафосно, скучно, шаблонно, неискренне. когда читаешь нечто подобное, то всегда мысль: где-то я это уже слышал. на другой ветке только написал, что алине пора уже перестать пафосничать и писать проще, и вот алина снова со своим пафосом... ну не может она без пафоса, уже такая мыслительная привычка у нее в голове построилась, у нее ложное впечатление, что такой текст лучше
Причем тут пафос. Алина очень эмоциональный человек.Именно поэтому она так проникновенно передаёт разные образы. Высказывается в соцсетях так, как считает нужным .Ваши советы здесь не уместны и не корректны. И ради чего постоянно вы оставляете негатив почти под каждой новостью о Загитовой
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