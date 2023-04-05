Зинина продолжит представлять клуб «Армия фигурного катания» после ухода тренера Василевского

Анастасия Зинина продолжит представлять московский клуб «Армия фигурного катания»

продолжит представлять московский клуб «Армия фигурного катания».

Об этом в среду сообщила генеральный директор клуба Екатерина Романова.

Ранее стало известно, что тренер Зининой Алексей Василевский и его супруга Юлия Лавренчук ушли из клуба.

«Контракт с Василевским заканчивался, и по согласованию сторон было решено его не продлевать.

Анастасия Зинина как сборница до конца сезона продолжит представлять «Армию фигурного катания», – сообщила Романова.