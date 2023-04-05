Зинина продолжит представлять клуб «Армия фигурного катания» после ухода тренера Василевского
Анастасия Зинина продолжит представлять московский клуб «Армия фигурного катания»
Анастасия Зинина продолжит представлять московский клуб «Армия фигурного катания».
Об этом в среду сообщила генеральный директор клуба Екатерина Романова.
Ранее стало известно, что тренер Зининой Алексей Василевский и его супруга Юлия Лавренчук ушли из клуба.
«Контракт с Василевским заканчивался, и по согласованию сторон было решено его не продлевать.
Анастасия Зинина как сборница до конца сезона продолжит представлять «Армию фигурного катания», – сообщила Романова.
10 комментариев