Зинина продолжит представлять клуб «Армия фигурного катания» после ухода тренера Василевского

Теги сборная России женское катание ТАСС Анастасия Зинина Алексей Василевский Фигурное катание

Анастасия Зинина продолжит представлять московский клуб «Армия фигурного катания»

Анастасия Зинина продолжит представлять московский клуб «Армия фигурного катания».

Об этом в среду сообщила генеральный директор клуба Екатерина Романова.

Ранее стало известно, что тренер Зининой Алексей Василевский и его супруга Юлия Лавренчук ушли из клуба. 

«Контракт с Василевским заканчивался, и по согласованию сторон было решено его не продлевать.

Анастасия Зинина как сборница до конца сезона продолжит представлять «Армию фигурного катания», – сообщила Романова.

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10 комментариев

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galik55
Честно рада, что ушел. Насте не растерять форму, здоровья и хорошего тренера .
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Toba Door
В нашей стране все повязаны, никого публично не осуждают, Рукавицина все защищают, Василевский сам ушёл, этери в Белом пальто, а камила сама себе навредила
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Светлана Менова
Рубцова остаётся?
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Утренняя Аврора
Еще бы отца Мирославы кто-нибудь вытурил со льда.
+4
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Утренняя Аврора
Будут другие тренеры у девочек. А то, Василевский весьма неадекватно себя вел с юными девочками.
+8
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Katerina Sunny
Сколько того сезона осталось. Настя сейчас у Авербуха в шоу катается, а потом что?
0
-2
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Jessi
С Рубцовой что-то странное произошло на недавнем Первенстве, снялась, писали что скорая приезжала в отель к ней
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Акселек давай
Наконец-то, хоть руки не будет распускать и дев юных расцеловывать((
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Airelend
Будем надеяться ума хватит не двинуться за этим мега коучем
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dashaofmyiceiceicebaby333
это круто, а что с отцом Мирославы???
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