Южнокорейские фигуристы завоевали серебро командного чемпионата мира, несмотря на последние места в 5 видах программы из 8

Сборная Южной Кореи завоевала серебро командного ЧМ по фигурному катанию впервые в истории.

Командный чемпионат мира, завершившийся сегодня в Токио был для Южной Кореи дебютным.

При этом южнокорейские фигуристы заняли последние места в пяти видах программы из восьми (ритмический и произвольный танцы, короткая и произвольная программы у пар, произвольная программа у мужчин).