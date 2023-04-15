Южнокорейские фигуристы завоевали серебро командного чемпионата мира, несмотря на последние места в 5 видах программы из 8
Сборная Южной Кореи завоевала серебро командного ЧМ по фигурному катанию впервые в истории.
Командный чемпионат мира, завершившийся сегодня в Токио был для Южной Кореи дебютным.
При этом южнокорейские фигуристы заняли последние места в пяти видах программы из восьми (ритмический и произвольный танцы, короткая и произвольная программы у пар, произвольная программа у мужчин).
Лично мне и парные виды у них понравились хотя, очевидно, уровень (пока) далеко не высший. Корейским танцорам-юниорам вообще пришлось новый ритм учить.
Искренне поздравляю сборную Кореи!