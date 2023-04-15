Южнокорейские фигуристы завоевали серебро командного чемпионата мира, несмотря на последние места в 5 видах программы из 8

Теги танцы на льду сборная Южной Кореи пары мужское катание женское катание командный чемпионат мира (World Team Trophy) Фигурное катание

Сборная Южной Кореи завоевала серебро командного ЧМ по фигурному катанию впервые в истории.

Командный чемпионат мира, завершившийся сегодня в Токио был для Южной Кореи дебютным.

При этом южнокорейские фигуристы заняли последние места в пяти видах программы из восьми (ритмический и произвольный танцы, короткая и произвольная программы у пар, произвольная программа у мужчин).

13 комментариев

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Iuasamotu
Вот так дебютанты, сразу взяли серебряные медали чемпионата мира. Браво, Южная Корея!)
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Ольга Богданова
У Кореи прекрасные девушки и потрясающий Джуни. Хэин и Джуни подтвердили свой высокий уровень подготовки после серебра ЧМ.
Лично мне и парные виды у них понравились хотя, очевидно, уровень (пока) далеко не высший. Корейским танцорам-юниорам вообще пришлось новый ритм учить.
Искренне поздравляю сборную Кореи!
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Дарья Куликова
Ответ Светлана Менова
Мориса, Нику, Настю Губанову оставили без заработка. Спасибо грузинской федре, что запретила им участвовать в российских шоу и развалившимся парам, что они не поехали на WTT.
Странно, переживать за Настю, Мориса и Нику, они же сами на ЧМ натворили дел и по рейтингу не прошли на WTT.
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Syndycate
Ответ Светлана Менова
Мориса, Нику, Настю Губанову оставили без заработка. Спасибо грузинской федре, что запретила им участвовать в российских шоу и развалившимся парам, что они не поехали на WTT.
Что же вы так переживаете о них, вместо них зато российские спортсмены заработали на шоу, а они получили свое на международных соревнованиях
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Бедоносец
Больше было на цирк с конями похоже, чем на чемпионат мира.
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Светлана Менова
Мориса, Нику, Настю Губанову оставили без заработка. Спасибо грузинской федре, что запретила им участвовать в российских шоу и развалившимся парам, что они не поехали на WTT.
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olvl
Молодцы, вырвали серебро у хозяев.
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galik55
Ай да Южная Корея, молодцы, девы прекрасны.
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Mariaku
Прекрасные девы и Джуни, мой свет в окошке современного мо, вытянули! Очень болела за команду Кореи, у них и юный танцевальный дуэт перспективен, интересно было посмотреть их специально к турниру поставленную латину, но признаю, что с Шомой в составе Япония была бы выше.
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Порядка.нет
японская "соломка" сработала на Корею.....не рой яму другому, а то сам...
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Александр Шульгин
Ответ Ross-79
А разве кореец не победил в ПП?
Из там двое один первый второй последний
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Александр Шульгин
Вот он супер турнир хоть стой хоть падай
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Ross-79
А разве кореец не победил в ПП?
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