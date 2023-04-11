Тарасова о данных Минспорта: «Я не заметила сокращения числа занимающихся фигурным катанием. На какой бы каток ни пришла, везде полно детей»

Татьяна Тарасова высказалась о снижении числа занимающихся фигурным катанием в России.

Согласно данным Министерства спорта РФ, фигурное катание теряет популярность в стране в качестве массового вида спорта: в 2022 году им занимались 622 тысяч человек – на 75 тысяч меньше, чем годом ранее.

«Я не заметила сокращения числа занимающихся фигурным катанием. На какой бы я каток к тренерам ни пришла, везде полно детей, даже не пройти», – сказала заслуженный тренер СССР.

Как похорошел наш спорт в 2022-м по отчетам Министерства: занимается 53% населения, а денег больше на 129 млрд 👏