Тарасова о данных Минспорта: «Я не заметила сокращения числа занимающихся фигурным катанием. На какой бы каток ни пришла, везде полно детей»

Теги Татьяна Тарасова Министерство спорта России Фигурное катание

Татьяна Тарасова высказалась о снижении числа занимающихся фигурным катанием в России.

Согласно данным Министерства спорта РФ, фигурное катание теряет популярность в стране в качестве массового вида спорта: в 2022 году им занимались 622 тысяч человек – на 75 тысяч меньше, чем годом ранее.

«Я не заметила сокращения числа занимающихся фигурным катанием. На какой бы я каток к тренерам ни пришла, везде полно детей, даже не пройти», – сказала заслуженный тренер СССР.

Как похорошел наш спорт в 2022-м по отчетам Министерства: занимается 53% населения, а денег больше на 129 млрд 👏

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6 комментариев

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Ольга Богданова
Вероятно, многие привели детей после ОИ-2018, нескольео лет прозанимались, а дальше поняли, что не тянут уровень и ушли, вот отсюда и падение. ФК недешевый вид спорта, политико-экономическая ситуация тоже играет роль.
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АннаФ
Ответ Ебздрогыч
Я тоже не понимаю этих цифр. Мы с мужиками после работы всегда идем на каток, делаем вращения, поддержки, прыгаем. Кто помоложе ультра-си пробует, Михалычу скоро на пенсию, он ничего больше двойного тулупа уже не прыгает - старый стал, да и грыжа у него. Летом, конечно, не так удобно, но мы к Петровичу в гараж идем, у него погреб глубокий, там все промерзает хорошо. Выставим все соленья, зальем погреб и идем прыгать
😂
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Неволяшка
А дальше Москвы и СПб она далеко заходила в последние годы? "Высоко сижу, далеко гляжу")
+3
-1
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Ебздрогыч
Я тоже не понимаю этих цифр. Мы с мужиками после работы всегда идем на каток, делаем вращения, поддержки, прыгаем. Кто помоложе ультра-си пробует, Михалычу скоро на пенсию, он ничего больше двойного тулупа уже не прыгает - старый стал, да и грыжа у него. Летом, конечно, не так удобно, но мы к Петровичу в гараж идем, у него погреб глубокий, там все промерзает хорошо. Выставим все соленья, зальем погреб и идем прыгать
+8
-6
+2
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Назар Игорь
Посещение катка это не обязательно занятие ФК. Приходят в основном просто покататься. По аналогии - бег трусцой это не лëгкая атлетика.
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kovfun-barrios
А Тарасова разве ходит на катки? Везде, где бы её не сфотографировали, она всегда в коляске.
Да и вообще, кому нужно её мнение? Она приезжает только к Тутберидзе, Плющенко и Мишину, само собой, там полно детей. А если приехать даже в условные Подольск или Люберцы, там полтора человека занимается этой клоунадой. Но Тарасова за пределами Москвы и Санкт-Петербурга не была никогда в России.
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