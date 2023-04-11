Тарасова о данных Минспорта: «Я не заметила сокращения числа занимающихся фигурным катанием. На какой бы каток ни пришла, везде полно детей»
Татьяна Тарасова высказалась о снижении числа занимающихся фигурным катанием в России.
Согласно данным Министерства спорта РФ, фигурное катание теряет популярность в стране в качестве массового вида спорта: в 2022 году им занимались 622 тысяч человек – на 75 тысяч меньше, чем годом ранее.
«Я не заметила сокращения числа занимающихся фигурным катанием. На какой бы я каток к тренерам ни пришла, везде полно детей, даже не пройти», – сказала заслуженный тренер СССР.
Как похорошел наш спорт в 2022-м по отчетам Министерства: занимается 53% населения, а денег больше на 129 млрд 👏
Да и вообще, кому нужно её мнение? Она приезжает только к Тутберидзе, Плющенко и Мишину, само собой, там полно детей. А если приехать даже в условные Подольск или Люберцы, там полтора человека занимается этой клоунадой. Но Тарасова за пределами Москвы и Санкт-Петербурга не была никогда в России.