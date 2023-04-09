Тарасова о лучшем фигуристе сезона: «Это очень сложный вопрос. Не хочу кого-то выделять»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Фигурное катание

Татьяна Тарасова ответила на вопрос о лучшем фигуристе сезона в России

– Это очень сложный вопрос, я не могу выделить кого-то, у нас много хороших фигуристов.

– Медведева, например, назвала Туктамышеву MVP сезона.

– Любой спортсмен может высказать свое мнение, но я не хочу кого-то выделять, – сказала заслуженный тренер СССР.

Лучшая фигуристка России: Валиева, Акатьева или Петросян? А Трусова даже не рядом

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Свет19
Ответ nina1212
это те же самые журналисты хайпажеры Лесик и Кузнецов Вчера были у Тутберидзе, сегодня в Москве
А-а-а понятно, я думала премия какая-то будет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Defender64
Лучшего - не лучшего, но я считаю, что самый большой прогресс у Гуменника и Горбачёвой. Рост относительно себя.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
nina1212
Ответ Свет19
А почему вообще этот вопрос задают на шоу, что вчера, что сегодня?
это те же самые журналисты хайпажеры Лесик и Кузнецов
Вчера были у Тутберидзе, сегодня в Москве
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Куринной
Камила Валиева заняла первое место в рейтинге ФФКР по итогам сезона 2022/23.
(За первое место в рейтинге полагается 5 миллионов рублей, за второе – 2,5 млн, за третье – 1 млн рублей.)
Рейтинг сезона-2022/23
Женщины
1. Камила Валиева – 95 баллов
2. Софья Акатьева – 84 баллов
3. Софья Муравьева – 78 баллов
3. Елизавета Туктамышева – 78 баллов
5. Аделия Петросян – 65 баллов
6. Вероника Яметова – 53 баллов
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Н.Ф.
Это говорит о том, что у ТАТ нет сейчас любимчиков.
Всегда были, а вот теперь нет.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gemma157
в этом сезоне все были молодцы кроме загитовой
+3
-5
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Syndycate
Почему никто не выделяет Бойкову с Козловским, единственные кто выиграл и ЧР и финал)
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Блинчик
Самый лучший - это Гуменник. Потому что он с собой в прицепе везёт армян в сборную России.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Свет19
А почему вообще этот вопрос задают на шоу, что вчера, что сегодня?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий