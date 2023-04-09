Тарасова о лучшем фигуристе сезона: «Это очень сложный вопрос. Не хочу кого-то выделять»
Татьяна Тарасова ответила на вопрос о лучшем фигуристе сезона в России
– Это очень сложный вопрос, я не могу выделить кого-то, у нас много хороших фигуристов.
– Медведева, например, назвала Туктамышеву MVP сезона.
– Любой спортсмен может высказать свое мнение, но я не хочу кого-то выделять, – сказала заслуженный тренер СССР.
Лучшая фигуристка России: Валиева, Акатьева или Петросян? А Трусова даже не рядом
Вчера были у Тутберидзе, сегодня в Москве
(За первое место в рейтинге полагается 5 миллионов рублей, за второе – 2,5 млн, за третье – 1 млн рублей.)
Рейтинг сезона-2022/23
Женщины
1. Камила Валиева – 95 баллов
2. Софья Акатьева – 84 баллов
3. Софья Муравьева – 78 баллов
3. Елизавета Туктамышева – 78 баллов
5. Аделия Петросян – 65 баллов
6. Вероника Яметова – 53 баллов
Всегда были, а вот теперь нет.