Тарасова о лучшем фигуристе сезона: «Это очень сложный вопрос. Не хочу кого-то выделять»

Татьяна Тарасова ответила на вопрос о лучшем фигуристе сезона в России

– Это очень сложный вопрос, я не могу выделить кого-то, у нас много хороших фигуристов.

– Медведева, например, назвала Туктамышеву MVP сезона.

– Любой спортсмен может высказать свое мнение, но я не хочу кого-то выделять, – сказала заслуженный тренер СССР.

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