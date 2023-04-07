Тарасова о словах Риппона: «Какие же мы тогда будем российские фигуристы, если перестанем тренироваться в России? Не слушаю глупости»

Теги Татьяна Тарасова сборная России Адам Риппон Фигурное катание

Татьяна Тарасова назвала глупостями высказывания американского фигуриста Адама Риппона

Ранее Риппон заявил в подкасте The Runthrough: «Считаю, что у спортсменов, которые готовы соревноваться честно и которые не поддерживают конфликт, должна быть возможность вернуться на международную арену. Только при этом им надо согласиться с постоянными допинг-проверками и перестать тренироваться в России». 

«Какие же мы тогда будем российские фигуристы, если перестанем тренироваться в России?

Такие слова не вызывают никакую реакцию, я глупости не слушаю. Спортсмены кататься должны, а не рассуждать о допуске.

Даже смешно это слышать, МОК не должен прислушиваться к их мнению», – сказала Тарасова

«Сочувствуем российским спортсменам, но не хотим видеть их». Фигуристы из США напали на Валиеву, Тутберидзе и наш спорт

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6 комментариев

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Gelios77
их там в пендостане прям распирает от желания по сильнее пнуть тех, кого политбюро сказало пинать) Тоталитаризм он такой) Суровый он) Пусть захлебнуться желчью, либерасты
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76yjgh98tr675dyt45
америкосы все пути ищут по устранению конкурентов
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Olga.t
А когда-то ТАТ тренировала Ягудина в США, они оба были российскими гражданами? Ну не американцами же)
Наверное, не самое умное предложение от Риппона тренироваться только вне России, но и ТАТ говорит ерунду.
Любой русский человек знает кто он по национальности, даже если находится в другой стране.
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SALMON
Забавно, что это говорит Тарасова, которая тренировала долгое время за границей.

П.с. Хотя по факту она права, выставит всех спортсменов за пределы страны это бред
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-1
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плюшевая Ракета
Ответ sasha0872
так хотят допустить не российских спортсменов, а индивидуальных и нейтральных)
А по полу каких хотят допустить?
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sasha0872
так хотят допустить не российских спортсменов, а индивидуальных и нейтральных)
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