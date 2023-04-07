Тарасова о словах Риппона: «Какие же мы тогда будем российские фигуристы, если перестанем тренироваться в России? Не слушаю глупости»

Татьяна Тарасова назвала глупостями высказывания американского фигуриста Адама Риппона

Ранее Риппон заявил в подкасте The Runthrough: «Считаю, что у спортсменов, которые готовы соревноваться честно и которые не поддерживают конфликт, должна быть возможность вернуться на международную арену. Только при этом им надо согласиться с постоянными допинг-проверками и перестать тренироваться в России».

«Какие же мы тогда будем российские фигуристы, если перестанем тренироваться в России?

Такие слова не вызывают никакую реакцию, я глупости не слушаю. Спортсмены кататься должны, а не рассуждать о допуске.

Даже смешно это слышать, МОК не должен прислушиваться к их мнению», – сказала .

«Сочувствуем российским спортсменам, но не хотим видеть их». Фигуристы из США напали на Валиеву, Тутберидзе и наш спорт