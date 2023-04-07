Тарасова о словах Риппона: «Какие же мы тогда будем российские фигуристы, если перестанем тренироваться в России? Не слушаю глупости»
Татьяна Тарасова назвала глупостями высказывания американского фигуриста Адама Риппона
Ранее Риппон заявил в подкасте The Runthrough: «Считаю, что у спортсменов, которые готовы соревноваться честно и которые не поддерживают конфликт, должна быть возможность вернуться на международную арену. Только при этом им надо согласиться с постоянными допинг-проверками и перестать тренироваться в России».
«Какие же мы тогда будем российские фигуристы, если перестанем тренироваться в России?
Такие слова не вызывают никакую реакцию, я глупости не слушаю. Спортсмены кататься должны, а не рассуждать о допуске.
Даже смешно это слышать, МОК не должен прислушиваться к их мнению», – сказала Тарасова.
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Наверное, не самое умное предложение от Риппона тренироваться только вне России, но и ТАТ говорит ерунду.
Любой русский человек знает кто он по национальности, даже если находится в другой стране.
П.с. Хотя по факту она права, выставит всех спортсменов за пределы страны это бред