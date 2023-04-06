Агата Петрова: «Изучать четверные – мое желание. В технике будет интересная битва, если делать ультра-си»

12-летняя фигуристка Агата Петрова рассказала о работе в группе Алексея Мишина

– Над чем больше нравится работать – над прыжковой техникой, над второй оценкой?

– Над всем, на самом деле. И во вращениях придумывать разные фишечки, и прыжки изучать с Алексеем Николаевичем Мишиным – одно удовольствие.

Алексей Николаевич помогает не только с прыжками, он недавно ставил мне всякие штучки во вращении, сейчас одно из них в программе так и выполняется, как он поставил. Может давать нам упражнения, когда старшие заняты – кто-то будет прыгать вместе с ним, с кем-то над дорожкой поработает. Тут уже как он решит.

– Ты рассказывала, что работаешь над элементами ультра-си, например, над четверным тулупом. Самой интересно изучать сложные прыжки или это просто необходимость?

– Это мое желание. Хочется их изучать, хочется их делать. И в технике будет интересная битва, если делать ультра-си.

Рома Хамзин из нашей команды прыгает ультра-си – тулуп и аксель. У меня это было в начале сезона, на сборах, а потом начались частые старты, практически каждую неделю, поэтому не успеваем их отработать. Пока остановились.

Думаю, последние старты пройдут, и снова начнём их изучать, – сказала Петрова.