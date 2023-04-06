Агата Петрова: «Изучать четверные – мое желание. В технике будет интересная битва, если делать ультра-си»

Теги сборная России Алексей Мишин женское катание Агата Петрова Фигурное катание

12-летняя фигуристка Агата Петрова рассказала о работе в группе Алексея Мишина

– Над чем больше нравится работать – над прыжковой техникой, над второй оценкой?

– Над всем, на самом деле. И во вращениях придумывать разные фишечки, и прыжки изучать с Алексеем Николаевичем Мишиным – одно удовольствие.

Алексей Николаевич помогает не только с прыжками, он недавно ставил мне всякие штучки во вращении, сейчас одно из них в программе так и выполняется, как он поставил. Может давать нам упражнения, когда старшие заняты – кто-то будет прыгать вместе с ним, с кем-то над дорожкой поработает. Тут уже как он решит.

– Ты рассказывала, что работаешь над элементами ультра-си, например, над четверным тулупом. Самой интересно изучать сложные прыжки или это просто необходимость?

– Это мое желание. Хочется их изучать, хочется их делать. И в технике будет интересная битва, если делать ультра-си.

Рома Хамзин из нашей команды прыгает ультра-си – тулуп и аксель. У меня это было в начале сезона, на сборах, а потом начались частые старты, практически каждую неделю, поэтому не успеваем их отработать. Пока остановились.

Думаю, последние старты пройдут, и снова начнём их изучать, – сказала Петрова. 

Материалы по теме

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Darth_Pershman
Она обычные-то тройные еле докручивает, над газеткой, как и Самодурова в свое время.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viks
Как можно к такой простой русской фамилии лепить такое имя? Люди слышали что-нибудь о созвучии?
+1
-8
-7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Oleandra
Петрова сказала, что пока поберечься надо.. Вагнер с Риппоном говорят, что ты Агата будешь выглядеть в 17 так же, как и сейчас.. берегись.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алеся Ткаченко
Удачи .Пусть учит,если желание есть
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий