Алексей Тихонов: «Заседание исполкома ФФКР пройдет 15 апреля. Если предложат рассмотреть случаи жестокого обращения с детьми, рассмотрим»

Исполком ФФКР может в апреле рассмотреть случаи жестокого обращения тренеров с детьми

Об этом сообщил чемпион мира, член комиссии по этике Алексей Тихонов.

«Повестка исполкома пока не сформирована. Он пройдет 15 апреля. Если предложат рассмотреть случаи жестокого обращения с детьми, рассмотрим.

Сам давать оценку этим эпизодам не могу», – сказал Тихонов.

Плющенко о рукоприкладстве со стороны Лавренчук: «5 лет назад такой факт был. Как только я узнал, было большое разбирательство внутри школы»

У 8-летней фигуристки полмиллиона подписчиков, а ее отца обвиняют в жестокости. Исследование Sports.ru