Алексей Тихонов: «Заседание исполкома ФФКР пройдет 15 апреля. Если предложат рассмотреть случаи жестокого обращения с детьми, рассмотрим»

Теги Алексей Тихонов ФФКР Фигурное катание

Исполком ФФКР может в апреле рассмотреть случаи жестокого обращения тренеров с детьми

Об этом сообщил чемпион мира, член комиссии по этике Алексей Тихонов.

«Повестка исполкома пока не сформирована. Он пройдет 15 апреля. Если предложат рассмотреть случаи жестокого обращения с детьми, рассмотрим.

Сам давать оценку этим эпизодам не могу», – сказал Тихонов. 

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5 комментариев

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asusp527
Рассмотрят...Против папаши Лебедева у них полномочий нет...
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tanya_1111
Ответ outvoice
А если не предложат, то и нет, сделаем вид, что все ок…
Да да ))
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outvoice
А если не предложат, то и нет, сделаем вид, что все ок…
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Olga.t
А сами не можете проявить инициативу?
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tanya_1111
Если предложат )))))
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