Алексей Тихонов: «Заседание исполкома ФФКР пройдет 15 апреля. Если предложат рассмотреть случаи жестокого обращения с детьми, рассмотрим»
Исполком ФФКР может в апреле рассмотреть случаи жестокого обращения тренеров с детьми
Об этом сообщил чемпион мира, член комиссии по этике Алексей Тихонов.
«Повестка исполкома пока не сформирована. Он пройдет 15 апреля. Если предложат рассмотреть случаи жестокого обращения с детьми, рассмотрим.
Сам давать оценку этим эпизодам не могу», – сказал Тихонов.
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