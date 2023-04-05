Тихонов об ультра-си у женщин: «Два четверных плюс тройной аксель и идеально выполненная программа — это был бы прям уровень абсолютного восхищения»
Мария Петрова и Алексей Тихонов высказались об идеальном количестве ультра-си у женщин
Четверные прыжки женщинам разрешено исполнять только в произвольной программе, в короткой можно делать тройной аксель.
Петрова: По мне — два ультра-си, красивое катание, хорошие каскады, вращения должны быть обязательно, потому что у кого-то ультра-си, но нет вращений. Чтобы это было очень гармонично.
Тихонов: Два четверных прыжка плюс тройной аксель, который может быть повторен, может не быть повторен.
Допустим, берем три ультра-си, включая тройной аксель. Хотя я знаю девчонок, которые могли бы и четыре, включая тройной аксель, сделать. То есть три четверных плюс тройной аксель.
Но, наверное, вот так в гармонии, два четверных плюс тройной аксель и идеально выполненная программа — это был бы прям уровень абсолютного восхищения.
Но очень рада и за них 👍
У Ани с двумя старшими квадами хорошо получалось, да и с тремя на ЧР-20 почти чисто и круто
Уверенна, что в их компанию вернётся Камилочка!!!
🥇🥇🥇
Анютику и Алиночке ❤️❤️❤️