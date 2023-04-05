Тихонов об ультра-си у женщин: «Два четверных плюс тройной аксель и идеально выполненная программа — это был бы прям уровень абсолютного восхищения»

Теги Мария Петрова Алексей Тихонов сборная России женское катание Фигурное катание

Мария Петрова и Алексей Тихонов высказались об идеальном количестве ультра-си у женщин

Четверные прыжки женщинам разрешено исполнять только в произвольной программе, в короткой можно делать тройной аксель. 

Петрова: По мне — два ультра-си, красивое катание, хорошие каскады, вращения должны быть обязательно, потому что у кого-то ультра-си, но нет вращений. Чтобы это было очень гармонично.

Тихонов: Два четверных прыжка плюс тройной аксель, который может быть повторен, может не быть повторен.

Допустим, берем три ультра-си, включая тройной аксель. Хотя я знаю девчонок, которые могли бы и четыре, включая тройной аксель, сделать. То есть три четверных плюс тройной аксель.

Но, наверное, вот так в гармонии, два четверных плюс тройной аксель и идеально выполненная программа — это был бы прям уровень абсолютного восхищения.

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9 комментариев

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Misson
Ответ ДИАНА
Согласна, но разговор идёт об "ультра-си у женщин" (название процитировала), а Даша и Алиса юниорки☝️ Но очень рада и за них 👍
Соня Акатьева только по внутренним российским правилам может выступать во взрослых турнирах, по международным правилам она юниорка и на взрослые соревнования будет допущена аккурат в олимпийский сезон 25/26.
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ДИАНА
Ответ Misson
Там уже Даша Садкова выполняет 3 аксель, причем отличный, как в лучшем сезоне Камилы. А на недавнем ПР она уверенно в программе исполнила два 4Т. Так что полку мультиквадисток-трикселисток прибыло. Еще и Алиса Двоеглазова восстанавливается, у неё вообще фулл-покидж ультра-си!
Согласна, но разговор идёт об "ультра-си у женщин" (название процитировала), а Даша и Алиса юниорки☝️
Но очень рада и за них 👍
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Vendetta4111323
В Балеро от Камилы с 4с, 3а, 4т, и 4т-Ойлер-3с был шикарно выкатанный набор, без потери художественной составляющей
У Ани с двумя старшими квадами хорошо получалось, да и с тремя на ЧР-20 почти чисто и круто
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Misson
Ответ ДИАНА
Сонечка и Аделия, это про ВАС 👍❤️❤️❤️ Уверенна, что в их компанию вернётся Камилочка!!! 🥇🥇🥇 Анютику и Алиночке ❤️❤️❤️
Там уже Даша Садкова выполняет 3 аксель, причем отличный, как в лучшем сезоне Камилы. А на недавнем ПР она уверенно в программе исполнила два 4Т. Так что полку мультиквадисток-трикселисток прибыло. Еще и Алиса Двоеглазова восстанавливается, у неё вообще фулл-покидж ультра-си!
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Loliloo
Никуша❤️
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B.Jones
Алексей четко отработал, ничего не забыл. Спасибо за Машу.
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Den3Lo
Зависит от спортсмена. Кто то и без квадов катается так, что хочется переключить, да еще и на условный 3ритбергер едут через весь каток.
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S Olga
Камила, Суперсоник - ваш выход!
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ДИАНА
Сонечка и Аделия, это про ВАС 👍❤️❤️❤️
Уверенна, что в их компанию вернётся Камилочка!!!
🥇🥇🥇
Анютику и Алиночке ❤️❤️❤️
+7
-5
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