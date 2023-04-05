Тихонов об ультра-си у женщин: «Два четверных плюс тройной аксель и идеально выполненная программа — это был бы прям уровень абсолютного восхищения»

Мария Петрова и Алексей Тихонов высказались об идеальном количестве ультра-си у женщин

Четверные прыжки женщинам разрешено исполнять только в произвольной программе, в короткой можно делать тройной аксель.

Петрова: По мне — два ультра-си, красивое катание, хорошие каскады, вращения должны быть обязательно, потому что у кого-то ультра-си, но нет вращений. Чтобы это было очень гармонично.

Тихонов: Два четверных прыжка плюс тройной аксель, который может быть повторен, может не быть повторен.

Допустим, берем три ультра-си, включая тройной аксель. Хотя я знаю девчонок, которые могли бы и четыре, включая тройной аксель, сделать. То есть три четверных плюс тройной аксель.

Но, наверное, вот так в гармонии, два четверных плюс тройной аксель и идеально выполненная программа — это был бы прям уровень абсолютного восхищения.