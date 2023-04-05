Алексей Тихонов: «Вижу, сколько Валиева трудится, вижу, насколько ей тяжело»

Алексей Тихонов заявил, что восхищен Камилой Валиевой из-за ее работоспособности

«Я в этом сезоне восхищен, что делает при всей сложности временного отрезка, очень непростого, который она проходит для себя — взросления и так далее.

Я просто вижу, сколько она трудится, сколько вкладывает в это во все с помощью и тренеров, и родителей, мамы, и сколько именно от нее исходит. Можно было бы сказать: «Слушайте, дайте мне пока передохнуть, пожалуйста, не могу я, мне надо пережить этот момент».

Нет, человек каждый божий день приходит утром и вечером и тренируется. Начало сезона — сложнейшее: билась с этих четверных. Что мы видим на финале Гран-при? Два идеальных просто четверных тулупа. Идеальных четверных тулупа.

На чемпионате по прыжкам прыгнула девять. И меня не может это не восхищать, мягко говоря. Я вижу, насколько ей тяжело», — сказал .