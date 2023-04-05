Алексей Тихонов: «Вижу, сколько Валиева трудится, вижу, насколько ей тяжело»
Алексей Тихонов заявил, что восхищен Камилой Валиевой из-за ее работоспособности
«Я в этом сезоне восхищен, что делает Камила при всей сложности временного отрезка, очень непростого, который она проходит для себя — взросления и так далее.
Я просто вижу, сколько она трудится, сколько вкладывает в это во все с помощью и тренеров, и родителей, мамы, и сколько именно от нее исходит. Можно было бы сказать: «Слушайте, дайте мне пока передохнуть, пожалуйста, не могу я, мне надо пережить этот момент».
Нет, человек каждый божий день приходит утром и вечером и тренируется. Начало сезона — сложнейшее: билась с этих четверных. Что мы видим на финале Гран-при? Два идеальных просто четверных тулупа. Идеальных четверных тулупа.
На чемпионате по прыжкам прыгнула девять. И меня не может это не восхищать, мягко говоря. Я вижу, насколько ей тяжело», — сказал Тихонов.
Если бы сейчас наших допускали до международных соревнований, то валиевой там бы не было
Она сейчас залита химией
Даже название "Пубертат"
Давно ли прозрели?
У всех оказывается период взросления бывает.
И только у Алины не было "периода взросления" по комента экс фигуристов и только " с Алиной надо срочно что то делать, на отдых посылали все.
Трудилась сезон не просто так, десять лямов за пять месяцев заработала. Какая у нас средняя зарплата по стране?
Ну или поумнее дедушкиного стакана отмазку заготовить надо было