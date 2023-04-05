Алексей Тихонов: «Вижу, сколько Валиева трудится, вижу, насколько ей тяжело»

Теги Алексей Тихонов сборная России женское катание Камила Валиева Фигурное катание

Алексей Тихонов заявил, что восхищен Камилой Валиевой из-за ее работоспособности

«Я в этом сезоне восхищен, что делает Камила при всей сложности временного отрезка, очень непростого, который она проходит для себя — взросления и так далее.

Я просто вижу, сколько она трудится, сколько вкладывает в это во все с помощью и тренеров, и родителей, мамы, и сколько именно от нее исходит. Можно было бы сказать: «Слушайте, дайте мне пока передохнуть, пожалуйста, не могу я, мне надо пережить этот момент».

Нет, человек каждый божий день приходит утром и вечером и тренируется. Начало сезона — сложнейшее: билась с этих четверных. Что мы видим на финале Гран-при? Два идеальных просто четверных тулупа. Идеальных четверных тулупа.

На чемпионате по прыжкам прыгнула девять. И меня не может это не восхищать, мягко говоря. Я вижу, насколько ей тяжело», — сказал Тихонов.

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19 комментариев

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Этери горячая
Ответ Wiley Fox
Ахаха Если бы сейчас наших допускали до международных соревнований, то валиевой там бы не было Она сейчас залита химией
Не будь глупым. Положительный тест обнаружило РУСАДА.
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Lapo Elkann
Валиева супер фигуристка. Восхищаюсь , отличный сезон провела.
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Wiley Fox
Ответ Этери горячая
Это плохой допинг. Это не помешало ей стать женщиной, но стало труднее кататься на коньках. Тем не менее, она выстояла, выжила и поправилась.
Ахаха

Если бы сейчас наших допускали до международных соревнований, то валиевой там бы не было

Она сейчас залита химией
+3
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Этери горячая
Ответ Wiley Fox
Без допинга было бы тяжелее
Это плохой допинг. Это не помешало ей стать женщиной, но стало труднее кататься на коньках. Тем не менее, она выстояла, выжила и поправилась.
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Wiley Fox
Без допинга было бы тяжелее
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Sat397
И меня Камила приятно удивила в этом сезоне, своей борьбой, прыжками, новыми образами. Приятно что известные люди тоже это видят, и так же как и я, восхищаются талантом Камилы.
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Этери горячая
Леди совершенство. Она берет титул бойца у Щ. Камилочка настоящий боец.
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-6
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Rush
Эх, как трегательно. Все всё понимают о периоде взросления девочек.
Даже название "Пубертат"
Давно ли прозрели?
У всех оказывается период взросления бывает.
И только у Алины не было "периода взросления" по комента экс фигуристов и только " с Алиной надо срочно что то делать, на отдых посылали все.
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Люблю Женьку
А другие действующие не столько трудятся? Или сложный период взросления у одной Валиевой только? Бедная, несчастная, надо пожалеть 🤦‍♀️
Трудилась сезон не просто так, десять лямов за пять месяцев заработала. Какая у нас средняя зарплата по стране?
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Tata777
Ответ Евгений Огий
Казалось, что до олимпиады Валиева это абсолютный топ, но ее прыжки в новом теле впечатляют реально сильнее.
это да!!! кстате, почему то больше чем в старом....вот где гравитации
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Зулфира Мухаметшина
Ответ Евгения Гринева
Камила молодец, вчера вообще бомбила у-си, даже не ожидала, что она их будет на шоу прыгать
Где это посмотреть пожалуйста скиньтн
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Irina037
Лучше бы сознались в допинге,дали бы тогда год или два и баг прошел бы.
Ну или поумнее дедушкиного стакана отмазку заготовить надо было
+6
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B.Jones
Вижу удача ждёт тебя дарагой. Вижу богатым будешь.😁
+4
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scorp19
Забейте, толку всё равно нет. Её не пустят уже соревноваться никуда.
+5
-3
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Евгений Огий
Казалось, что до олимпиады Валиева это абсолютный топ, но ее прыжки в новом теле впечатляют реально сильнее.
+24
-6
+18
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Евгения Гринева
Камила молодец, вчера вообще бомбила у-си, даже не ожидала, что она их будет на шоу прыгать
+12
-4
+8
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Блинчик
С таблетосами, конечно, легче.
+11
-10
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REA-13
Тихонов в последнее время активизировался. Но это и хорошо. От него в основном только грамотные и адекватные замечания и комментарии исходят.
+6
-4
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Ирина Иванова
Признание чужих усилий и эмпатия - это черты характера, необходимые настоящему тренеру.
+18
-1
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